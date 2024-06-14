Раненный в Горловке военный корреспондент НТВ остался без руки
Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Раненный накануне в Горловке военкор Алексей Ивлиев в видеообращении из больницы, опубликованном в Telegram-канале НТВ, сообщил, что потерял руку.
"Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся", — сказал журналист.
Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их офицер накануне попали под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки, когда журналисты готовили репортаж. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но спасти его не удалось.
Валерий Кожин начал работать на НТВ в 2006 году. Он неоднократно бывал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Он проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Журналист был награжден медалью "За отвагу" (2014 год), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 годы), медалью Министерства обороны "Участнику военной операции в Сирии" (2018 год).
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в связи с обстрелом обратилась в ЮНЕСКО, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов.