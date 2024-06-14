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Раненный в Горловке военный корреспондент НТВ остался без руки

Раненный в Горловке военный корреспондент НТВ остался без руки - РИА Новости, 14.06.2024

Раненный в Горловке военный корреспондент НТВ остался без руки

Раненный накануне в Горловке военкор Алексей Ивлиев в видеообращении из больницы, опубликованном в Telegram-канале НТВ, сообщил, что потерял руку. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:51

2024-06-14T09:51

2024-06-14T11:15

горловка

нтв (телеканал)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Раненный накануне в Горловке военкор Алексей Ивлиев в видеообращении из больницы, опубликованном в Telegram-канале НТВ, сообщил, что потерял руку."Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся", — сказал журналист.Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их офицер накануне попали под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки, когда журналисты готовили репортаж. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но спасти его не удалось.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в связи с обстрелом обратилась в ЮНЕСКО, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов.

https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

горловка

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горловка, нтв (телеканал), вооруженные силы украины