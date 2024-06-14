https://ria.ru/20240614/ivleeva-1952815947.html

ФНС заблокировала счета Ивлеевой

ФНС заблокировала счета Ивлеевой - РИА Новости, 14.06.2024

ФНС заблокировала счета Ивлеевой

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:28

2024-06-14T11:28

2024-06-14T12:11

россия

анастасия ивлеева

екатерина мизулина

сергей жорин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

гуэбипк мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.По данным "БИР-Аналитик", решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам. Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск". Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе "Мутабор" так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.

https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html

https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, сергей жорин, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, гуэбипк мвд рф, происшествия