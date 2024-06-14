https://ria.ru/20240614/ivleeva-1952815947.html
ФНС заблокировала счета Ивлеевой
ФНС заблокировала счета Ивлеевой - РИА Новости, 14.06.2024
ФНС заблокировала счета Ивлеевой
Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:28
2024-06-14T11:28
2024-06-14T12:11
россия
анастасия ивлеева
екатерина мизулина
сергей жорин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
гуэбипк мвд рф
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.По данным "БИР-Аналитик", решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам. Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск". Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе "Мутабор" так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.
https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html
https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, сергей жорин, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, гуэбипк мвд рф, происшествия
Россия, Анастасия Ивлеева, Екатерина Мизулина, Сергей Жорин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, ГУЭБиПК МВД РФ, Происшествия
ФНС заблокировала счета Ивлеевой
ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой из-за задолженности в 11,4 млн рублей
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
По данным "БИР-Аналитик", решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.
Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.
Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".
Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе "Мутабор" так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.
После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
сообщила, что ФНС
начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.