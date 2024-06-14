Рейтинг@Mail.ru
ФНС заблокировала счета Ивлеевой - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 14.06.2024 (обновлено: 12:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ivleeva-1952815947.html
ФНС заблокировала счета Ивлеевой
ФНС заблокировала счета Ивлеевой - РИА Новости, 14.06.2024
ФНС заблокировала счета Ивлеевой
Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:28
2024-06-14T12:11
россия
анастасия ивлеева
екатерина мизулина
сергей жорин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
гуэбипк мвд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f89846bd7ad67b5dbc4a1b58b4074aa6.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.По данным "БИР-Аналитик", решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам. Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск". Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе "Мутабор" так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.
https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html
https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_597e2dda8ca60d562533431e1ce628c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, сергей жорин, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, гуэбипк мвд рф, происшествия
Россия, Анастасия Ивлеева, Екатерина Мизулина, Сергей Жорин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, ГУЭБиПК МВД РФ, Происшествия
ФНС заблокировала счета Ивлеевой

ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой из-за задолженности в 11,4 млн рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
По данным "БИР-Аналитик", решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны приняли 4 июня.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой
27 декабря 2023, 17:35
Отрицательное сальдо единого налогового счета — 11 352 876 рублей. Эта величина и означает размер задолженности.
Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".
Блогер в конце прошлого года организовала в московском клубе "Мутабор" так называемую голую вечеринку, которая вызвала волну возмущения в обществе.
После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен
18 января, 17:23
 
РоссияАнастасия ИвлееваЕкатерина МизулинаСергей ЖоринФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернетаГУЭБиПК МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала