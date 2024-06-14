G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России
Страны G7, поставляющие оружие Киеву, грозят Ирану санкциями за помощь России
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на проект итогового заявления, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений.
Встреча лидеров "Большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
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"Мы призываем Иран прекратить помогать России... на Украине и не передавать баллистические ракеты и связанные с ними технологии, поскольку это привело бы к существенной физической эскалации и прямой угрозе европейской безопасности", - говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении агентства Рейтер.
Согласно сообщению агентства, страны G7 также заявили о своей готовности ввести дополнительные санкции или принятии других мер в отношении Ирана.
В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.
Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.
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