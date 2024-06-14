https://ria.ru/20240614/iran-1952957014.html

G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России

G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России - РИА Новости, 14.06.2024

G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России

Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:50

2024-06-14T16:50

2024-06-14T16:50

в мире

иран

россия

москва

алексей дедов

g7

оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на проект итогового заявления, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений. Встреча лидеров "Большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия. "Мы призываем Иран прекратить помогать России... на Украине и не передавать баллистические ракеты и связанные с ними технологии, поскольку это привело бы к существенной физической эскалации и прямой угрозе европейской безопасности", - говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении агентства Рейтер. Согласно сообщению агентства, страны G7 также заявили о своей готовности ввести дополнительные санкции или принятии других мер в отношении Ирана. В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20231122/rakety-1911021506.html

https://ria.ru/20231022/iran-1904519297.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, москва, алексей дедов, g7, оон, санкции в отношении россии