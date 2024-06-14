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G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России - РИА Новости, 14.06.2024
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16:50 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/iran-1952957014.html
G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России
G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России - РИА Новости, 14.06.2024
G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России
Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:50
2024-06-14T16:50
в мире
иран
россия
москва
алексей дедов
g7
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на проект итогового заявления, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений. Встреча лидеров "Большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия. "Мы призываем Иран прекратить помогать России... на Украине и не передавать баллистические ракеты и связанные с ними технологии, поскольку это привело бы к существенной физической эскалации и прямой угрозе европейской безопасности", - говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении агентства Рейтер. Согласно сообщению агентства, страны G7 также заявили о своей готовности ввести дополнительные санкции или принятии других мер в отношении Ирана. В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20231122/rakety-1911021506.html
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в мире, иран, россия, москва, алексей дедов, g7, оон, санкции в отношении россии
В мире, Иран, Россия, Москва, Алексей Дедов, G7, ООН, Санкции в отношении России
G7 пригрозят Ирану санкциями за помощь России

Страны G7, поставляющие оружие Киеву, грозят Ирану санкциями за помощь России

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны G7, поставляющие оружие киевскому режиму, в итоговом документе саммита пригрозят Ирану санкциями за помощь России, передают западные СМИ со ссылкой на проект итогового заявления, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений.
Встреча лидеров "Большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
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"Мы призываем Иран прекратить помогать России... на Украине и не передавать баллистические ракеты и связанные с ними технологии, поскольку это привело бы к существенной физической эскалации и прямой угрозе европейской безопасности", - говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении агентства Рейтер.
Согласно сообщению агентства, страны G7 также заявили о своей готовности ввести дополнительные санкции или принятии других мер в отношении Ирана.
В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.
Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.
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В миреИранРоссияМоскваАлексей ДедовG7ООНСанкции в отношении России
 
 
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