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В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 14.06.2024
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14:58 14.06.2024 (обновлено: 15:05 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gubernator-1952913394.html
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 14.06.2024
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре
Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:58
2024-06-14T15:05
происшествия
благовещенск
авто
дтп в благовещенске
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале."Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание". - написал Орлов.По предварительным данным минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети.
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происшествия, благовещенск, авто, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, Авто, ДТП в Благовещенске
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре

Губернатор: водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.
«
"Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание". - написал Орлов.
По предварительным данным минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети.
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