https://ria.ru/20240614/gubernator-1952913394.html

В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре

В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 14.06.2024

В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре

Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:58

2024-06-14T14:58

2024-06-14T15:05

происшествия

благовещенск

авто

дтп в благовещенске

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале."Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание". - написал Орлов.По предварительным данным минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети.

https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html

благовещенск

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2024

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