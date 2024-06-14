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В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 14.06.2024
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре
Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:58
2024-06-14T14:58
2024-06-14T15:05
происшествия
благовещенск
авто
дтп в благовещенске
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан, будет возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале."Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание". - написал Орлов.По предварительным данным минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети.
https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html
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Происшествия, Благовещенск, Авто, ДТП в Благовещенске
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре
Губернатор: водитель, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержан