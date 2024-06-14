https://ria.ru/20240614/golubev-1952758422.html

В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение

В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 14.06.2024

В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение

Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T05:57

2024-06-14T05:57

2024-06-14T06:36

специальная военная операция на украине

происшествия

морозовский район

ростовская область

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49774/59/497745963_0:379:2881:2000_1920x0_80_0_0_2c4dd63abdf1444b0ef0d7aa5a01bfad.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области, жертв нет."В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — написал Голубев в Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

морозовский район

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, морозовский район, ростовская область, василий голубев