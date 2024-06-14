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В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:57 14.06.2024 (обновлено: 06:36 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/golubev-1952758422.html
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 14.06.2024
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение
Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:57
2024-06-14T06:36
специальная военная операция на украине
происшествия
морозовский район
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области, жертв нет."В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — написал Голубев в Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
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морозовский район
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происшествия, морозовский район, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Морозовский район, Ростовская область, Василий Голубев
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение

Голубев: в результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник проводит ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник проводит ремонт на линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
Ранее глава региона сообщал, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области, жертв нет.
«
"В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — написал Голубев в Telegram-канале.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМорозовский районРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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