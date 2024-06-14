https://ria.ru/20240614/gladkov-1953043014.html
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля - РИА Новости, 14.06.2024
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля
Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:09
2024-06-14T23:09
2024-06-14T23:13
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля
Гладков: в белгородском селе Муром при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля