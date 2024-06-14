https://ria.ru/20240614/gladkov-1953043014.html

В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля

В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля - РИА Новости, 14.06.2024

В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля

Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:09

2024-06-14T23:09

2024-06-14T23:13

специальная военная операция на украине

происшествия

муром

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

муром

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, муром, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, украина