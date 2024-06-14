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В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля - РИА Новости, 14.06.2024
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23:09 14.06.2024 (обновлено: 23:13 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gladkov-1953043014.html
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля - РИА Новости, 14.06.2024
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля
Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:09
2024-06-14T23:13
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
муром
белгородская область
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происшествия, муром, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина
В белгородском селе при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля

Гладков: в белгородском селе Муром при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в пятницу в белгородском селе Муром после прямой атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМуромВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьУкраина
 
 
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