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В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир - РИА Новости, 14.06.2024
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21:25 14.06.2024 (обновлено: 21:38 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gladkov-1953029411.html
В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир
В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир - РИА Новости, 14.06.2024
В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир
Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:25
2024-06-14T21:38
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали семь человек. "Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, специалисты провели сплошной визуальный осмотр строительных конструкций 1-3 подъездов и установили, что полностью обрушились конструкции второго подъезда, частично – примыкающего к нему третьего."Для разработки проекта по восстановлению необходимо проведение детального инструментального обследования здания после разбора завалов", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html
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происшествия, жилье, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир

Гладков: в Шебекино после обрушения дома при обстреле ВСУ повреждены 20 квартир

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали семь человек.
«
"Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, специалисты провели сплошной визуальный осмотр строительных конструкций 1-3 подъездов и установили, что полностью обрушились конструкции второго подъезда, частично – примыкающего к нему третьего.
"Для разработки проекта по восстановлению необходимо проведение детального инструментального обследования здания после разбора завалов", - уточнил Гладков.
Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде. Кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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