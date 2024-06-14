В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир
Гладков: в Шебекино после обрушения дома при обстреле ВСУ повреждены 20 квартир
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали семь человек.
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"Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, специалисты провели сплошной визуальный осмотр строительных конструкций 1-3 подъездов и установили, что полностью обрушились конструкции второго подъезда, частично – примыкающего к нему третьего.
"Для разработки проекта по восстановлению необходимо проведение детального инструментального обследования здания после разбора завалов", - уточнил Гладков.
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12 мая, 12:42