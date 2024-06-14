https://ria.ru/20240614/gladkov-1953029411.html

В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир

В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир - РИА Новости, 14.06.2024

В Шебекино после обрушения дома повреждены 20 квартир

Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:25

2024-06-14T21:25

2024-06-14T21:38

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали семь человек. "Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, специалисты провели сплошной визуальный осмотр строительных конструкций 1-3 подъездов и установили, что полностью обрушились конструкции второго подъезда, частично – примыкающего к нему третьего."Для разработки проекта по восстановлению необходимо проведение детального инструментального обследования здания после разбора завалов", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html

шебекино

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины