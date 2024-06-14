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В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома - РИА Новости, 14.06.2024
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15:48 14.06.2024 (обновлено: 17:45 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952935279.html
В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома
В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома - РИА Новости, 14.06.2024
В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:48
2024-06-14T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.&quot;Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома&quot;, — написал он.Пострадали пять человек. Троих из них повезли в больницы, еще двое отказались от госпитализации, им оказали медицинскую помощь на месте.Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда. При помощи автолестницы удалось эвакуировать четырех человек с пятого этажа, еще двоих достали из-под завалов.По данным губернатора, на месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ имени Шухова для оценки повреждений.Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
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шебекино
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Последствия обрушения подъезда в Шебекино
Последствия обрушения подъезда в Шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома

Гладков: в Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома, пострадали трое

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома", — написал он.

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Пострадали пять человек. Троих из них повезли в больницы, еще двое отказались от госпитализации, им оказали медицинскую помощь на месте.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда. При помощи автолестницы удалось эвакуировать четырех человек с пятого этажа, еще двоих достали из-под завалов.
По данным губернатора, на месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ имени Шухова для оценки повреждений.
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Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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