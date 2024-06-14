https://ria.ru/20240614/gladkov-1952935279.html

В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома

В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома - РИА Новости, 14.06.2024

В Шебекино при обстреле обрушился подъезд дома

Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:48

2024-06-14T15:48

2024-06-14T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram."Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома", — написал он.Пострадали пять человек. Троих из них повезли в больницы, еще двое отказались от госпитализации, им оказали медицинскую помощь на месте.Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда. При помощи автолестницы удалось эвакуировать четырех человек с пятого этажа, еще двоих достали из-под завалов.По данным губернатора, на месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ имени Шухова для оценки повреждений.Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html

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https://ria.ru/20240607/lugansk-1951291801.html

шебекино

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Последствия обрушения подъезда в Шебекино Последствия обрушения подъезда в Шебекино 2024-06-14T15:48 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины