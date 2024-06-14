https://ria.ru/20240614/gladkov-1952907828.html

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ

Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки в результате обстрела ВСУ белгородского поселка Томаровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:43

2024-06-14T14:43

2024-06-14T14:51

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки в результате обстрела ВСУ белгородского поселка Томаровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Поселок Томаровка Яковлевского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести", - написал он.Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Отмечается, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины