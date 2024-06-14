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В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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14:43 14.06.2024 (обновлено: 14:51 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952907828.html
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ
Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки в результате обстрела ВСУ белгородского поселка Томаровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:43
2024-06-14T14:51
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки в результате обстрела ВСУ белгородского поселка Томаровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Поселок Томаровка Яковлевского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести", - написал он.Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Отмечается, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ

Гладков: мужчина получил осколочное ранение при обстреле поселка Томаровка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки в результате обстрела ВСУ белгородского поселка Томаровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Поселок Томаровка Яковлевского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести", - написал он.
Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Отмечается, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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