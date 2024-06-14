https://ria.ru/20240614/gladkov-1952783994.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:39
2024-06-14T09:39
2024-06-14T09:39
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 9.05 мск. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности