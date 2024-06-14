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В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали - РИА Новости, 14.06.2024
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:12
2024-06-14T15:12
2024-06-14T15:27
происшествия
авто
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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона."Днем 14 июня в Звениговском районе на 19-20-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, трое человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На место выехало руководство управления Госавтоинспекции МВД по Марий Эл, оперативные службы.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали
ГИБДД: в ДТП с автобусом на трассе "Вятка" в Марий Эл 3 погибли, 6 пострадали