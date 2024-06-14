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В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали - РИА Новости, 14.06.2024
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15:12 14.06.2024 (обновлено: 15:27 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gibdd-1952917698.html
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали - РИА Новости, 14.06.2024
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:12
2024-06-14T15:27
происшествия
авто
гибдд мвд рф
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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона."Днем 14 июня в Звениговском районе на 19-20-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, трое человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На место выехало руководство управления Госавтоинспекции МВД по Марий Эл, оперативные службы.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали

ГИБДД: в ДТП с автобусом на трассе "Вятка" в Марий Эл 3 погибли, 6 пострадали

© Про Город Йошкар-Ола/ВКонтактеМесто ДТП на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл
Место ДТП на федеральной трассе Вятка в Марий Эл
© Про Город Йошкар-Ола/ВКонтакте
Место ДТП на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона.
"Днем 14 июня в Звениговском районе на 19-20-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, трое человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На место выехало руководство управления Госавтоинспекции МВД по Марий Эл, оперативные службы.
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