https://ria.ru/20240614/gibdd-1952917698.html

В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали

В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали - РИА Новости, 14.06.2024

В ДТП на трассе "Вятка" в Марий Эл три человека погибли, шесть пострадали

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:12

2024-06-14T15:12

2024-06-14T15:27

происшествия

авто

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на федеральной трассе "Вятка" в Марий Эл, три человека погибли и шесть получили травмы, сообщает ГИБДД региона."Днем 14 июня в Звениговском районе на 19-20-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, трое человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На место выехало руководство управления Госавтоинспекции МВД по Марий Эл, оперативные службы.

https://ria.ru/20240614/ochevidtsy-1952899675.html

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происшествия, авто, гибдд мвд рф