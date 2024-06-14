Германия поставила Украине 20 БМП, системы ПВО и РСЗО
Германия поставила Украине 20 БМП, десять танков Leopard и три РСЗО HIMARS
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель список на своем сайте поставленных Украине вооружений, в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, 10 танков Leopard 1 A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и различные боеприпасы.
Последний раз правительство обновляло список 24 мая. С той поры Германия поставила на Украину 20 БМП Marder с запчастями и боеприпасами, 10 танков Leopard 1 A5 и соответствующие боеприпасы в рамках совместной инициативы с Данией, 16 заправщиков Mercedes-Benz Zetros, два мостоукладчика Biber, два инженерных танка Dachs, 4 машины разминирования Wisent 1, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2.
Кроме того, на Украину поставлены две обещанные ранее огневые установки IRIS-T (SLM и SLS), три РСЗО HIMARS, 100 штурмовых винтовок MK 556, 85 снайперских винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов к ним, 100 винтовок CR 308, 4 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия, 21 тысячу 155-миллиметровых боеприпасов и 3 бортовых противоракетных систем AMPS для вертолетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.