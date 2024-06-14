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Германия поставила Украине 20 БМП, системы ПВО и РСЗО - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 14.06.2024 (обновлено: 14:18 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/germaniya-1952890376.html
Германия поставила Украине 20 БМП, системы ПВО и РСЗО
Германия поставила Украине 20 БМП, системы ПВО и РСЗО - РИА Новости, 14.06.2024
Германия поставила Украине 20 БМП, системы ПВО и РСЗО
Правительство Германии обновило спустя несколько недель список на своем сайте поставленных Украине вооружений, в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, 10... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:14
2024-06-14T14:18
специальная военная операция на украине
технологии
украина
германия
россия
сергей лавров
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель список на своем сайте поставленных Украине вооружений, в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, 10 танков Leopard 1 A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и различные боеприпасы. Последний раз правительство обновляло список 24 мая. С той поры Германия поставила на Украину 20 БМП Marder с запчастями и боеприпасами, 10 танков Leopard 1 A5 и соответствующие боеприпасы в рамках совместной инициативы с Данией, 16 заправщиков Mercedes-Benz Zetros, два мостоукладчика Biber, два инженерных танка Dachs, 4 машины разминирования Wisent 1, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2. Кроме того, на Украину поставлены две обещанные ранее огневые установки IRIS-T (SLM и SLS), три РСЗО HIMARS, 100 штурмовых винтовок MK 556, 85 снайперских винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов к ним, 100 винтовок CR 308, 4 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия, 21 тысячу 155-миллиметровых боеприпасов и 3 бортовых противоракетных систем AMPS для вертолетов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240614/putin-1952875330.html
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888802.html
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технологии, украина, германия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Германия поставила Украине 20 БМП, системы ПВО и РСЗО

Германия поставила Украине 20 БМП, десять танков Leopard и три РСЗО HIMARS

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель список на своем сайте поставленных Украине вооружений, в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, 10 танков Leopard 1 A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и различные боеприпасы.
Последний раз правительство обновляло список 24 мая. С той поры Германия поставила на Украину 20 БМП Marder с запчастями и боеприпасами, 10 танков Leopard 1 A5 и соответствующие боеприпасы в рамках совместной инициативы с Данией, 16 заправщиков Mercedes-Benz Zetros, два мостоукладчика Biber, два инженерных танка Dachs, 4 машины разминирования Wisent 1, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине
13:41
Кроме того, на Украину поставлены две обещанные ранее огневые установки IRIS-T (SLM и SLS), три РСЗО HIMARS, 100 штурмовых винтовок MK 556, 85 снайперских винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов к ним, 100 винтовок CR 308, 4 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия, 21 тысячу 155-миллиметровых боеприпасов и 3 бортовых противоракетных систем AMPS для вертолетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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