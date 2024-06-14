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Белый дом: G7 поучаствует в выделении кредита Украине от российских активов - РИА Новости, 14.06.2024
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21:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/g7-1953034189.html
Белый дом: G7 поучаствует в выделении кредита Украине от российских активов
Белый дом: G7 поучаствует в выделении кредита Украине от российских активов - РИА Новости, 14.06.2024
Белый дом: G7 поучаствует в выделении кредита Украине от российских активов
Все страны G7 в той или иной форме примут участие в выделении кредита Украине на 50 миллиардов долларов под доходы от активов России, сообщил на брифинге по... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:59
2024-06-14T21:59
украина
киев
россия
джорджа мелони
g7
всемирный банк
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Все страны G7 в той или иной форме примут участие в выделении кредита Украине на 50 миллиардов долларов под доходы от активов России, сообщил на брифинге по итогам саммита "Большой семерки" высокопоставленный представитель администрации США. "Я могу подтвердить, что США не будут единственным заемщиком в этом соглашении... Европейские страны заявили о возможном желании осуществить вклад в размере по крайней мере половины общей суммы, Япония сейчас занимается завершением оформления своих планов", - сказал представитель администрации, отметив, что вклад Японии будет заключаться в бюджетной поддержке Киева. По его словам, участие в финансировании Киева за счет замороженных российских активов также будет принимать Канада. Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии сообщили, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не "прекратит конфликт" на Украине и не возместит "ущерб" Киеву в 486 миллиардов долларов. Эта оценка основывается на публикации Всемирного банка и правительства Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
https://ria.ru/20240614/g7-1952990417.html
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украина, киев, россия, джорджа мелони, g7, всемирный банк, санкции в отношении россии
Украина, Киев, Россия, Джорджа Мелони, G7, Всемирный банк, Санкции в отношении России
Белый дом: G7 поучаствует в выделении кредита Украине от российских активов

Белый дом: G7 поучаствует в выделении кредита Украине под доходы от активов РФ

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Все страны G7 в той или иной форме примут участие в выделении кредита Украине на 50 миллиардов долларов под доходы от активов России, сообщил на брифинге по итогам саммита "Большой семерки" высокопоставленный представитель администрации США.
«
"Я могу подтвердить, что США не будут единственным заемщиком в этом соглашении... Европейские страны заявили о возможном желании осуществить вклад в размере по крайней мере половины общей суммы, Япония сейчас занимается завершением оформления своих планов", - сказал представитель администрации, отметив, что вклад Японии будет заключаться в бюджетной поддержке Киева.
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По его словам, участие в финансировании Киева за счет замороженных российских активов также будет принимать Канада.
Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии сообщили, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не "прекратит конфликт" на Украине и не возместит "ущерб" Киеву в 486 миллиардов долларов. Эта оценка основывается на публикации Всемирного банка и правительства Украины.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
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