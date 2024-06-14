https://ria.ru/20240614/g7-1952990417.html

Страны G7 заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине

Страны G7 заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Страны G7 заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине

Страны G7 заявили о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, говорится в поступившем в РИА Новости финальном заявлении саммита G7 в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:43

2024-06-14T18:43

2024-06-14T18:43

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владимир путин

g7

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 заявили о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, говорится в поступившем в РИА Новости финальном заявлении саммита G7 в Италии. "Любое применение Россией ядерного оружия в контексте агрессии против Украины было бы недопустимым", - говорится в документе. Страны G7 также осудили размещение ядерного оружия в Белоруссии. Они также указали на то, что по-прежнему привержены недопущению распространения и использования оружия массового поражения и средств его доставки. Страны G7 подчеркнули необходимость вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В документе также содержится призыв к России придерживаться моратория на ядерные испытания. "Мы подчеркиваем, что любое применение химического, биологического, радиологического или ядерного оружия Россией будет встречено серьезными последствиями", - утверждается в документе. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240419/semerka-1941051728.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html

https://ria.ru/20240614/pomosch-1952984449.html

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в мире, россия, украина, италия, владимир путин, g7, санкции в отношении россии