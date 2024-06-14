https://ria.ru/20240614/g7-1952988438.html

G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции

G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции - РИА Новости, 14.06.2024

G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции

G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:35

2024-06-14T18:35

2024-06-14T18:35

россия

санкции в отношении россии

g7

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БАРИ, 14 июн - РИА Новости. G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от России, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", - говорится в заявлении. "Мы призываем финансовые институты воздерживаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и пресечения такого поведения", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, g7