https://ria.ru/20240614/g7-1952988438.html
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции - РИА Новости, 14.06.2024
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции
G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:35
2024-06-14T18:35
2024-06-14T18:35
россия
санкции в отношении россии
g7
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БАРИ, 14 июн - РИА Новости. G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от России, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", - говорится в заявлении. "Мы призываем финансовые институты воздерживаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и пресечения такого поведения", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, g7
Россия, Санкции в отношении России, G7
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции
G7 пригрозила решительными мерами субъектам, помогающим России обходить санкции