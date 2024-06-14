Рейтинг@Mail.ru
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/g7-1952988438.html
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции - РИА Новости, 14.06.2024
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции
G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:35
2024-06-14T18:35
россия
санкции в отношении россии
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5315e5c34ab80994286e83dc70bfa55e.jpg
БАРИ, 14 июн - РИА Новости. G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от России, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", - говорится в заявлении. "Мы призываем финансовые институты воздерживаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и пресечения такого поведения", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_57392b2d9bafaecd27f860bf4457813e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкции в отношении россии, g7
Россия, Санкции в отношении России, G7
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции

G7 пригрозила решительными мерами субъектам, помогающим России обходить санкции

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРИ, 14 июн - РИА Новости. G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции, призывает финансовые институты воздержаться от поддержки и получения прибыли от России, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«
"Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", - говорится в заявлении.
"Мы призываем финансовые институты воздерживаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и пресечения такого поведения", - отмечается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов
Вчера, 08:00
 
РоссияСанкции в отношении РоссииG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала