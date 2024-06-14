https://ria.ru/20240614/g7-1952985256.html

G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России

G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России - РИА Новости, 14.06.2024

G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России

"Большая семерка" обещает продолжить "оказывать существенное давление" на доходы РФ от энергоносителей и других сырьевых товаров, говорится в финальном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:22

2024-06-14T18:22

2024-06-14T18:45

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БАРИ, 14 июн — РИА Новости. "Большая семерка" обещает продолжить "оказывать существенное давление" на доходы РФ от энергоносителей и других сырьевых товаров, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — сказано в тексте.Оно будет включать в себя повышение эффективности политики ограничения цен на нефть, говорится в тексте.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

https://ria.ru/20240614/khusity-1952987430.html

https://ria.ru/20240224/semerka-1929317941.html

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