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G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России - РИА Новости, 14.06.2024
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18:22 14.06.2024 (обновлено: 18:45 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/g7-1952985256.html
G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России
G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России - РИА Новости, 14.06.2024
G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России
"Большая семерка" обещает продолжить "оказывать существенное давление" на доходы РФ от энергоносителей и других сырьевых товаров, говорится в финальном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:22
2024-06-14T18:45
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БАРИ, 14 июн — РИА Новости. "Большая семерка" обещает продолжить "оказывать существенное давление" на доходы РФ от энергоносителей и других сырьевых товаров, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — сказано в тексте.Оно будет включать в себя повышение эффективности политики ограничения цен на нефть, говорится в тексте.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://ria.ru/20240614/khusity-1952987430.html
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в мире, украина, g7, белоруссия
В мире, Украина, G7, Белоруссия
G7 продолжит оказывать существенное давление на доходы России

"Большая семерка" продолжит оказывать существенное давление на доходы России

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Читать ria.ru в
БАРИ, 14 июн — РИА Новости. "Большая семерка" обещает продолжить "оказывать существенное давление" на доходы РФ от энергоносителей и других сырьевых товаров, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — сказано в тексте.
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Оно будет включать в себя повышение эффективности политики ограничения цен на нефть, говорится в тексте.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
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G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов
24 февраля, 21:37
 
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