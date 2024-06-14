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СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ft-1952942803.html
СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию
СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию
В Киеве признают, что Украина не имеет возможности одержать победу над Россией на поле боя, но надеются, что Запад может ослабить Москву в экономическом... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:12
2024-06-14T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Киеве признают, что Украина не имеет возможности одержать победу над Россией на поле боя, но надеются, что Запад может ослабить Москву в экономическом отношении, пишет газета Financial Times. "Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", - приводит издание слова одного из украинских чиновников в области обороны. Издание отмечает, что в прошлом месяце украинские чиновники начали размышлять о возможных будущих переговорах с Россией. В Киеве отмечают, что скорое начало переговоров зависит от того, сможет ли Запад улучшить позиции Украины путем увеличения военных расходов на ее нужды. Ранее замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение своей страны таким же тяжелым, как в первые дни российской военной операции, добавив при этом, что оно может ухудшиться. Он также предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952890695.html
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в мире, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев
СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию

FT: в Киеве признали, что не могут победить, надеются на ослабление экономики РФ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Киеве признают, что Украина не имеет возможности одержать победу над Россией на поле боя, но надеются, что Запад может ослабить Москву в экономическом отношении, пишет газета Financial Times.
«
"Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", - приводит издание слова одного из украинских чиновников в области обороны.
Издание отмечает, что в прошлом месяце украинские чиновники начали размышлять о возможных будущих переговорах с Россией. В Киеве отмечают, что скорое начало переговоров зависит от того, сможет ли Запад улучшить позиции Украины путем увеличения военных расходов на ее нужды.
Ранее замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение своей страны таким же тяжелым, как в первые дни российской военной операции, добавив при этом, что оно может ухудшиться. Он также предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
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Вчера, 14:14
 
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