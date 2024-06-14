https://ria.ru/20240614/ft-1952942803.html

СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию

СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: в Киеве признали, что не могут победить Россию

В Киеве признают, что Украина не имеет возможности одержать победу над Россией на поле боя, но надеются, что Запад может ослабить Москву в экономическом... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:12

2024-06-14T16:12

2024-06-14T16:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Киеве признают, что Украина не имеет возможности одержать победу над Россией на поле боя, но надеются, что Запад может ослабить Москву в экономическом отношении, пишет газета Financial Times. "Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", - приводит издание слова одного из украинских чиновников в области обороны. Издание отмечает, что в прошлом месяце украинские чиновники начали размышлять о возможных будущих переговорах с Россией. В Киеве отмечают, что скорое начало переговоров зависит от того, сможет ли Запад улучшить позиции Украины путем увеличения военных расходов на ее нужды. Ранее замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение своей страны таким же тяжелым, как в первые дни российской военной операции, добавив при этом, что оно может ухудшиться. Он также предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952890695.html

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в мире, россия, украина, киев