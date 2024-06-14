https://ria.ru/20240614/fsb-1952954759.html

В Дагестане задержали мужчину за финансирование боевиков

В Дагестане задержали мужчину за финансирование боевиков - РИА Новости, 14.06.2024

В Дагестане задержали мужчину за финансирование боевиков

Уголовное дело возбуждено против жителя Дагестана, который занимался финансированием боевиков и перевел более 290 тысяч рублей участнику ячейки международной... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:43

2024-06-14T16:43

2024-06-14T16:43

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Дагестана, который занимался финансированием боевиков и перевел более 290 тысяч рублей участнику ячейки международной террористической организации, мужчина задержан и арестован, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности)… В настоящее время гражданин задержан и решением суда заключен под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в январе 2019 года фигурант оказывал финансовое содействие деятельности запрещенной в России международной террористической организации. В частности, он перевел более 290 тысяч рублей одному из участников ячейки, осознавая, что деньги будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений.

https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)