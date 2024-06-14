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Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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10:25 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/fom-1952795559.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:25
2024-06-14T10:25
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240606/tsennost-1950882323.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Люди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Люди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большая часть (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
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На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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