https://ria.ru/20240614/fom-1952795559.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:25

2024-06-14T10:25

2024-06-14T10:25

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240606/tsennost-1950882323.html

https://ria.ru/20240613/opros-1952623466.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество