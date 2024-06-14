https://ria.ru/20240614/florida-1952751649.html
Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей
Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей - РИА Новости, 14.06.2024
Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей
Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за корабельной группой Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T02:31
2024-06-14T02:31
2024-06-14T12:07
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за корабельной группой Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу, при этом ее близость к США "завораживала" многих людей в соцсетях, пишет издание Miami Herald.Как говорится в статье, некоторые флоридцы внимательно следили за российскими кораблями, используя в том числе специализированные мониторинговые ресурсы."Карты, взятые, среди прочего, из таких сервисов, как Marinetraffick и Fleetmon, начали распространяться в социальных сетях вскоре после того, как российские корабли были замечены проходящими примерно в 30 милях (почти 50 километров. – ред.) от (острова. – ред.) Ки Ларго", — отмечает Miami Herald.При этом, как указывает издание, российские корабли могли отключить системы слежения, однако не стали этого делать, вероятно, во избежание риска случайных столкновений с коммерческими судами в этом районе."Такая близость группы к южному побережью США во вторник завораживала многих людей в социальных сетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной", — добавляется в сюжете.Ранее корабельная группа Северного флота, в которую выходят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода зашли в порт Гаваны. Фрегат и атомная подводная лодка оснащены современным высокоточным ракетным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам.
https://ria.ru/20240613/tramp-1952732330.html
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в мире, куба, сша, флорида, северный флот вмф россии
В мире, Куба, США, Флорида, Северный флот ВМФ России
Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей
MH: жители Флориды внимательно следили за группой российских кораблей у Кубы
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости.
Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за корабельной группой Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу, при этом ее близость к США "завораживала" многих людей в соцсетях, пишет издание Miami Herald
.
Как говорится в статье, некоторые флоридцы внимательно следили за российскими кораблями, используя в том числе специализированные мониторинговые ресурсы.
"Карты, взятые, среди прочего, из таких сервисов, как Marinetraffick и Fleetmon, начали распространяться в социальных сетях вскоре после того, как российские корабли были замечены проходящими примерно в 30 милях (почти 50 километров. – ред.) от (острова. – ред.) Ки Ларго", — отмечает Miami Herald.
При этом, как указывает издание, российские корабли могли отключить системы слежения, однако не стали этого делать, вероятно, во избежание риска случайных столкновений с коммерческими судами в этом районе.
"Такая близость группы к южному побережью США во вторник завораживала многих людей в социальных сетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной", — добавляется в сюжете.
Ранее корабельная группа Северного флота, в которую выходят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода зашли в порт Гаваны
. Фрегат и атомная подводная лодка оснащены современным высокоточным ракетным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам.