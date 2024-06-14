https://ria.ru/20240614/florida-1952751649.html

Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей

Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей - РИА Новости, 14.06.2024

Жителей Флориды заворожил проход российских кораблей

Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за корабельной группой Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T02:31

2024-06-14T02:31

2024-06-14T12:07

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флорида

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за корабельной группой Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу, при этом ее близость к США "завораживала" многих людей в соцсетях, пишет издание Miami Herald.Как говорится в статье, некоторые флоридцы внимательно следили за российскими кораблями, используя в том числе специализированные мониторинговые ресурсы."Карты, взятые, среди прочего, из таких сервисов, как Marinetraffick и Fleetmon, начали распространяться в социальных сетях вскоре после того, как российские корабли были замечены проходящими примерно в 30 милях (почти 50 километров. – ред.) от (острова. – ред.) Ки Ларго", — отмечает Miami Herald.При этом, как указывает издание, российские корабли могли отключить системы слежения, однако не стали этого делать, вероятно, во избежание риска случайных столкновений с коммерческими судами в этом районе."Такая близость группы к южному побережью США во вторник завораживала многих людей в социальных сетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной", — добавляется в сюжете.Ранее корабельная группа Северного флота, в которую выходят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода зашли в порт Гаваны. Фрегат и атомная подводная лодка оснащены современным высокоточным ракетным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам.

https://ria.ru/20240613/tramp-1952732330.html

https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html

куба

сша

флорида

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в мире, куба, сша, флорида, северный флот вмф россии