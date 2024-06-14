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Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР - РИА Новости, 14.06.2024
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23:50 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/fbr-1953047097.html
Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР
Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР - РИА Новости, 14.06.2024
Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР
Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:50
2024-06-14T23:50
сша
нью-йорк (город)
россия
игорь кочанов
фбр
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, рассказал РИА Новости сам Кочан. "Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры - не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают", - сказал Кочан. Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает. Глава движения покинул США и сейчас находится в России. Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".
https://ria.ru/20240614/dvizhenie-1953034994.html
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сша
нью-йорк (город)
россия
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сша, нью-йорк (город), россия, игорь кочанов, фбр
США, Нью-Йорк (город), Россия, Игорь Кочанов, ФБР
Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР

Игорь Кочан: ФБР приходило к представителям русской общины в Нью-Йорке

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, рассказал РИА Новости сам Кочан.
«
"Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры - не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают", - сказал Кочан.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал, почему уехал в Россию
Вчера, 22:05
Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает.
Глава движения покинул США и сейчас находится в России.
Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".
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