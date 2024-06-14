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Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР

Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР - РИА Новости, 14.06.2024

Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР

Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:50

2024-06-14T23:50

2024-06-14T23:50

сша

нью-йорк (город)

россия

игорь кочанов

фбр

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, рассказал РИА Новости сам Кочан. "Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры - не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают", - сказал Кочан. Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает. Глава движения покинул США и сейчас находится в России. Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".

https://ria.ru/20240614/dvizhenie-1953034994.html

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сша

нью-йорк (город)

россия

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сша, нью-йорк (город), россия, игорь кочанов, фбр