Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал о визитах ФБР
Игорь Кочан: ФБР приходило к представителям русской общины в Нью-Йорке
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у главы движения "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, рассказал РИА Новости сам Кочан.
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"Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры - не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают", - сказал Кочан.
Кочан отметил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. По его словам, перед мероприятием к нему подошли сотрудники ФБР, начали задавать вопросы, обвиняя его в том, что тот "собирается устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у участников акции не было. Как указал Кочан, агенты забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". При этом, по словам Кочана, "обвинения, которые могут быть выдвинуты" в отношении него "могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы". Речь идет о том, что он не зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, коим себя не считает.
Глава движения покинул США и сейчас находится в России.
Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "тотальный диктант".
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