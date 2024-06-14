СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
Defense News: подготовка украинских пилотов для F-16 оставляет желать лучшего
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико, сообщает Defense News со ссылкой на американских чиновников.
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"Система подготовки на F-16 достаточно скудна", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из минобороны США.
Как отметили в материале, лишь сравнительно небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16. Для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.
Еще один источник издания отметил, что в сейчас "около десятка" летчиков проходят подготовку.
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"Это лишь горстка пилотов, и это только пилоты", — сказал он.
При этом собеседник призвал не спешить с поставкой истребителей Киеву и дождаться, когда они будут более "полезны по прибытии".
США около года назад согласились с тем, что европейские страны передадут Киеву истребители F-16. Первыми это должны сделать Нидерланды и Дания. Тогда же началась подготовка летчиков. В Амстердаме рассчитывают направить первые самолеты на Украину в этом году, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Брюссель передаст 30 F-16 до 2028 года.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул глава МИД.
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