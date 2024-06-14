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СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 14.06.2024
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05:21 14.06.2024 (обновлено: 08:38 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html
СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
Качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико, сообщает Defense News со... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:21
2024-06-14T08:38
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
f-16
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико, сообщает Defense News со ссылкой на американских чиновников."Система подготовки на F-16 достаточно скудна", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из минобороны США. Как отметили в материале, лишь сравнительно небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16. Для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.Еще один источник издания отметил, что в сейчас "около десятка" летчиков проходят подготовку."Это лишь горстка пилотов, и это только пилоты", — сказал он. При этом собеседник призвал не спешить с поставкой истребителей Киеву и дождаться, когда они будут более "полезны по прибытии".США около года назад согласились с тем, что европейские страны передадут Киеву истребители F-16. Первыми это должны сделать Нидерланды и Дания. Тогда же началась подготовка летчиков. В Амстердаме рассчитывают направить первые самолеты на Украину в этом году, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Брюссель передаст 30 F-16 до 2028 года.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул глава МИД.
https://ria.ru/20240418/lattr-1940702241.html
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, f-16
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, F-16
СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

Defense News: подготовка украинских пилотов для F-16 оставляет желать лучшего

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико, сообщает Defense News со ссылкой на американских чиновников.
«
"Система подготовки на F-16 достаточно скудна", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из минобороны США.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
К пилотированию F-16 на Украине могут привлечь ЧВК, допустил эксперт
18 апреля, 05:22
Как отметили в материале, лишь сравнительно небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16. Для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.
Еще один источник издания отметил, что в сейчас "около десятка" летчиков проходят подготовку.
«
"Это лишь горстка пилотов, и это только пилоты", — сказал он.
При этом собеседник призвал не спешить с поставкой истребителей Киеву и дождаться, когда они будут более "полезны по прибытии".
Агенты подполья помогли уничтожить группу военных ВСУ и немецкую самоходку PZH 2000 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
06:33
США около года назад согласились с тем, что европейские страны передадут Киеву истребители F-16. Первыми это должны сделать Нидерланды и Дания. Тогда же началась подготовка летчиков. В Амстердаме рассчитывают направить первые самолеты на Украину в этом году, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Брюссель передаст 30 F-16 до 2028 года.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул глава МИД.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Киеве заявили, что хотят сами обучать пилотов летать на F-16
16 октября 2023, 11:46
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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