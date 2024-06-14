https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html

СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

Качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико, сообщает Defense News со... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T05:21

2024-06-14T05:21

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико, сообщает Defense News со ссылкой на американских чиновников."Система подготовки на F-16 достаточно скудна", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из минобороны США. Как отметили в материале, лишь сравнительно небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16. Для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.Еще один источник издания отметил, что в сейчас "около десятка" летчиков проходят подготовку."Это лишь горстка пилотов, и это только пилоты", — сказал он. При этом собеседник призвал не спешить с поставкой истребителей Киеву и дождаться, когда они будут более "полезны по прибытии".США около года назад согласились с тем, что европейские страны передадут Киеву истребители F-16. Первыми это должны сделать Нидерланды и Дания. Тогда же началась подготовка летчиков. В Амстердаме рассчитывают направить первые самолеты на Украину в этом году, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Брюссель передаст 30 F-16 до 2028 года.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул глава МИД.

https://ria.ru/20240418/lattr-1940702241.html

https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html

https://ria.ru/20231016/f-16-1903017346.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, f-16