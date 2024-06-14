https://ria.ru/20240614/evropa-1952842749.html

Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин

Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин

Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:33

2024-06-14T12:33

2024-06-14T12:48

европа

сша

россия

владимир путин

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Парой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

европа

сша

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

европа, сша, россия, владимир путин, в мире, евросоюз