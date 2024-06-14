https://ria.ru/20240614/evropa-1952842749.html
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин
Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:48
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Парой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, россия, владимир путин, в мире, евросоюз
Европа, США, Россия, Владимир Путин, В мире, Евросоюз
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин
Путин: в Европе больше боятся впасть в немилость США, чем собственных граждан