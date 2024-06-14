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Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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12:33 14.06.2024 (обновлено: 12:48 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/evropa-1952842749.html
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин
Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:48
европа
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владимир путин
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Парой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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европа, сша, россия, владимир путин, в мире, евросоюз
Европа, США, Россия, Владимир Путин, В мире, Евросоюз
Европа боится США больше, чем собственных граждан, заявил Путин

Путин: в Европе больше боятся впасть в немилость США, чем собственных граждан

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европейские политики больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Парой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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