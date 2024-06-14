https://ria.ru/20240614/evropa-1952842012.html

Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин

Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин

Отношения России с целым рядом европейских стран деградировали, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:32

2024-06-14T12:32

2024-06-14T12:43

россия

владимир путин

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отношения России с целым рядом европейских стран деградировали, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Да, сейчас отношения России с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали. Причем много раз это подчеркивал, не по нашей вине", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, евросоюз, в мире