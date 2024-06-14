https://ria.ru/20240614/evropa-1952842012.html
Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин
Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин
Отношения России с целым рядом европейских стран деградировали, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:32
2024-06-14T12:32
2024-06-14T12:43
россия
владимир путин
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отношения России с целым рядом европейских стран деградировали, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Да, сейчас отношения России с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали. Причем много раз это подчеркивал, не по нашей вине", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Отношения России с европейскими странами деградировали, заявил Путин
Путин: отношения России с целым рядом европейских стран деградировали