https://ria.ru/20240614/evropa-1952837256.html
Дипломат заявил об угрозах жизни россиянам в Западной Европе
Дипломат заявил об угрозах жизни россиянам в Западной Европе - РИА Новости, 14.06.2024
Дипломат заявил об угрозах жизни россиянам в Западной Европе
Соотечественники в Западной Европе сталкиваются с угрозами жизни, необоснованными ограничениями и дискриминацией в трудовой, банковской, правовой сферах, заявил РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:19
2024-06-14T12:19
2024-06-14T12:19
россия
западная европа
александр удальцов
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Соотечественники в Западной Европе сталкиваются с угрозами жизни, необоснованными ограничениями и дискриминацией в трудовой, банковской, правовой сферах, заявил исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, чрезвычайный и полномочный посол Александр Удальцов. "Как нам сообщают центры из Западной Европы, проживающие там соотечественники в настоящее время чаще всего сталкиваются с дискриминацией в трудовой, социальной, культурной, бытовой сферах", - сказал Удальцов в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что также соотечественники сталкиваются с угрозами жизни и здоровья, необоснованными ограничениями, запретами при получении нотариальных, адвокатских, банковских, медицинских, образовательных и социальных услуг. "Сталкиваются с блокировкой личных счетов местных банков и денежных переводов из России, отказами правоохранительных органов реагировать на факты оскорблений и унижений русскоязычных жителей", — отметил Удальцов. Несмотря на факты притеснения россиян, интерес соотечественников к открытию новых центров возрастает. По словам Удальцова, на данный момент есть предложение открыть еще 8 таких центров на различных континентах, в том числе и в Европе. "Мы их (предложения - ред.) в ближайшее время рассмотрим", - заключил он.
https://ria.ru/20240112/sportsmeny-perebezhchiki-1920812340.html
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, западная европа, александр удальцов, в мире
Россия, Западная Европа, Александр Удальцов, В мире
Дипломат заявил об угрозах жизни россиянам в Западной Европе
Удальцов: россияне в Западной Европе сталкиваются с ограничениями и угрозами
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Соотечественники в Западной Европе сталкиваются с угрозами жизни, необоснованными ограничениями и дискриминацией в трудовой, банковской, правовой сферах, заявил исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, чрезвычайный и полномочный посол Александр Удальцов.
"Как нам сообщают центры из Западной Европы, проживающие там соотечественники в настоящее время чаще всего сталкиваются с дискриминацией в трудовой, социальной, культурной, бытовой сферах", - сказал Удальцов в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что также соотечественники сталкиваются с угрозами жизни и здоровья, необоснованными ограничениями, запретами при получении нотариальных, адвокатских, банковских, медицинских, образовательных и социальных услуг. "Сталкиваются с блокировкой личных счетов местных банков и денежных переводов из России
, отказами правоохранительных органов реагировать на факты оскорблений и унижений русскоязычных жителей", — отметил Удальцов.
Несмотря на факты притеснения россиян, интерес соотечественников к открытию новых центров возрастает. По словам Удальцова, на данный момент есть предложение открыть еще 8 таких центров на различных континентах, в том числе и в Европе
.
"Мы их (предложения - ред.) в ближайшее время рассмотрим", - заключил он.