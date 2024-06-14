В Эстонии призвали к отставке премьера Каллас
Оппозиция в Эстонии призвала к отставке премьера из-за нехватки денег на оборону
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководитель эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество"), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил порталу Euractiv, что призвал к отставке премьер-министра Каи Каллас на фоне нехватки средств в бюджете на оборону и связанного с этим скандала.
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"В ответ на бездействие правительства в течение года премьер солгала, что узнала о беспокойстве (Кусти) Салма (экс-канцлера минобороны Эстонии - ред.) из газеты... Премьер-министр должна уйти в отставку", - заявил Рейнсалу.
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Euractiv поясняет, что Салм подал в отставку в среду, сославшись на неспособность правительства преодолеть "критический дефицит" и потратить по меньшей мере на 1,6 миллиарда евро больше на боеприпасы. При этом, согласно публикации, Каллас на правительственной пресс-конференции заявила, что об опасениях Салма она "прочитала в прессе" и назвала преувеличенными обвинения в нежелании увеличивать расходы на оборону.
Бывший министр обороны страны, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет заявил в марте, что Эстонии нужно найти 1,6 миллиарда евро. Он аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств существования этой угрозы. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.