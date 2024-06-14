На Украине хотят вывести в ремонт пять энергоблоков
"Энергоатом": еще пять из девяти АЭС выведут в ремонт на следующей неделе
CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕС
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на Украине на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением, сообщил в пятницу глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетик Станислав Игнатьев в эфире телеканала "Киев 24".
В украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" накануне предупредили, что Украина в ближайшее время выведет в ремонт блок одной из АЭС мощностью в тысячу мегаватт, возможен рост дефицита мощности в сети.
"Мы имеем девять атомных энергоблоков. До этого в ремонте были два энергоблока, у нас осталось вывести в ремонт 6 энергоблоков, один уже выводится, и через неделю будут выводиться последние пять энергоблоков", - сказала Игнатьев в эфире телеканала "Киев 24".
По словам Игнатьева, в прошлом году столь аналогичный массовый ремонт АЭС частично компенсировался солнечной генерацией. Но сейчас она упала на 20% из-за пасмурной погоды, что негативно влияет на энергоснабжение.
Ранее министр энергетики Украина Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит.
Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.