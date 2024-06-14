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Эксперт рассказал, на что стали ответом предложения Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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21:39 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ekspert-1953031571.html
Эксперт рассказал, на что стали ответом предложения Путина по Украине
Эксперт рассказал, на что стали ответом предложения Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Эксперт рассказал, на что стали ответом предложения Путина по Украине
Озвученные в пятницу предложения президента России Владимира Путина по Украине стали серьезным ответом на нереализуемый "план Зеленского", который будет... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:39
2024-06-14T21:39
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Озвученные в пятницу предложения президента России Владимира Путина по Украине стали серьезным ответом на нереализуемый "план Зеленского", который будет обсуждаться на саммите в Швейцарии, сказал РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. "Путин ответил на совершенно неприемлемые условия Киева на случай переговоров о мире. "План Зеленского", который планируется обсуждать на открывающейся мирной конференции в Швейцарии, предусматривает, что Россия, побеждающая по всем параметрам, должна капитулировать перед лицом проигрывающей стороны. Такой ход событий противоречит законам гравитации", - сказал эксперт. По мнению Доктороу, российское предложение носит серьезный характер и позволяет остановить дальнейшее разрушение Украины, сохранить остатки жизнеспособной экономики и обеспечить украинский суверенитет. Однако он указал, что обрушившиеся на Зеленского кредиты, обещания вооружений на "Большой семерке" делает очень маловероятным позитивный отклик на это предложение. В этой связи эксперт полагает, что боевые действия продолжатся "до последнего украинца" и ставки могут быть повышены. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Эксперт рассказал, на что стали ответом предложения Путина по Украине

Эксперт: предложения Путина стали ответом на нереализуемый план Зеленского

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Озвученные в пятницу предложения президента России Владимира Путина по Украине стали серьезным ответом на нереализуемый "план Зеленского", который будет обсуждаться на саммите в Швейцарии, сказал РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу.
«
"Путин ответил на совершенно неприемлемые условия Киева на случай переговоров о мире. "План Зеленского", который планируется обсуждать на открывающейся мирной конференции в Швейцарии, предусматривает, что Россия, побеждающая по всем параметрам, должна капитулировать перед лицом проигрывающей стороны. Такой ход событий противоречит законам гравитации", - сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
По мнению Доктороу, российское предложение носит серьезный характер и позволяет остановить дальнейшее разрушение Украины, сохранить остатки жизнеспособной экономики и обеспечить украинский суверенитет. Однако он указал, что обрушившиеся на Зеленского кредиты, обещания вооружений на "Большой семерке" делает очень маловероятным позитивный отклик на это предложение.
В этой связи эксперт полагает, что боевые действия продолжатся "до последнего украинца" и ставки могут быть повышены.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине
Вчера, 15:28
 
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