https://ria.ru/20240614/ekspert-1952985993.html

Эксперт назвал предложения Путина по Украине умным ходом

Эксперт назвал предложения Путина по Украине умным ходом - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперт назвал предложения Путина по Украине умным ходом

Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине - умный ход в преддверии конференции по Украине в Швейцарии, Запад уже будет знать,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:25

2024-06-14T18:25

2024-06-14T18:25

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владимир хохлов

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ГААГА, 14 июн - РИА Новости. Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине - умный ход в преддверии конференции по Украине в Швейцарии, Запад уже будет знать, какова позиция России, и что требование Владимира Зеленского о том, чтобы РФ покинула новые регионы, для Москвы неприемлемо, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "То, что сделал Путин, является умным ходом, так как люди на швейцарской конференции уже будут знать, какова позиция России. Поэтому, когда западные политики будут говорить с Зеленским и он скажет, что его условие состоит в том, чтобы РФ покинула всю территорию Украины, на Западе уже будут понимать, что для России это неприемлемо. Путин четко дал понять, каковы условия России", - заявил агентству Гителинк. Ранее в пятницу Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России. По его словам, теперь озвученные российским лидером предложения так или иначе будут частью швейцарской конференции по Украине, на них не смогут не обратить внимания. "Многие люди и политики на Западе просто не понимали, в чем заключается позиция и цель в этом конфликте российской стороны. В конечном итоге, позиция РФ не нова, но это необходимо было озвучить четко", - считает собеседник агентства. По мнению голландского журналиста, западные лидеры, скорее всего, отвергнут предложения Путина, но они также отвергнут и предложения, которые выдвинет Зеленский в Швейцарии. "Запад не примет прямо эти условия. Однако озвучивание этих условий уже является небольшим шагом в процессе", - отметил Гителинк. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952951683.html

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