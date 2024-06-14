https://ria.ru/20240614/ekspert-1952889247.html

США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт

США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт - РИА Новости, 14.06.2024

США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт

США не дадут Украине более современные истребители, чем F-16, однако теоретически могут предоставить Киеву старые штурмовики A-10 Thunderbolt, считает известный РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:11

2024-06-14T14:11

2024-06-14T14:36

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россия

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f-16

f-35

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США не дадут Украине более современные истребители, чем F-16, однако теоретически могут предоставить Киеву старые штурмовики A-10 Thunderbolt, считает известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, согласно которому США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты. "F-35 Украине никто не даст. Как вариант, Штаты могут выделить Киеву штурмовики А-10. Кроме того, есть риск того, что США направят для участия в боях группу лётчиков-"добровольцев", то есть американских военных пилотов, формально ушедших в отставку", - сказал Коротченко РИА Новости. Аналитик подчеркнул, что сегодня США следуют курсом на масштабирование военной и финансовой помощи Украине, а также снятие "любых табу" на удары по объектам в глубине РФ. "Поддержка Украины в любых форматах, желательно за счёт средств Евросоюза, затягивание боевых действий на как минимум 2-3 года – вот нынешние приоритеты внешней политики США. Никаких мирных переговоров нам пока никто предлагать не будет", - отметил собеседник агентства. A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.

https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html

сша

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сша, украина, россия, игорь коротченко, владимир зеленский, f-16, f-35, саммит g7