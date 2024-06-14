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США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт - РИА Новости, 14.06.2024
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14:11 14.06.2024 (обновлено: 14:36 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952889247.html
США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт
США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт - РИА Новости, 14.06.2024
США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт
США не дадут Украине более современные истребители, чем F-16, однако теоретически могут предоставить Киеву старые штурмовики A-10 Thunderbolt, считает известный РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:36
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США не дадут Украине более современные истребители, чем F-16, однако теоретически могут предоставить Киеву старые штурмовики A-10 Thunderbolt, считает известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, согласно которому США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты. "F-35 Украине никто не даст. Как вариант, Штаты могут выделить Киеву штурмовики А-10. Кроме того, есть риск того, что США направят для участия в боях группу лётчиков-"добровольцев", то есть американских военных пилотов, формально ушедших в отставку", - сказал Коротченко РИА Новости. Аналитик подчеркнул, что сегодня США следуют курсом на масштабирование военной и финансовой помощи Украине, а также снятие "любых табу" на удары по объектам в глубине РФ. "Поддержка Украины в любых форматах, желательно за счёт средств Евросоюза, затягивание боевых действий на как минимум 2-3 года – вот нынешние приоритеты внешней политики США. Никаких мирных переговоров нам пока никто предлагать не будет", - отметил собеседник агентства. A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.
https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html
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сша, украина, россия, игорь коротченко, владимир зеленский, f-16, f-35, саммит g7
США, Украина, Россия, Игорь Коротченко, Владимир Зеленский, F-16, F-35, Саммит G7
США помимо F-16 могут передать Украине штурмовики A-10, заявил эксперт

Аналитик: США могут предоставить Киеву старые штурмовики Thunderbolt

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16 Fighting Falcon ВВС США
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США не дадут Украине более современные истребители, чем F-16, однако теоретически могут предоставить Киеву старые штурмовики A-10 Thunderbolt, считает известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, согласно которому США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты.
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"F-35 Украине никто не даст. Как вариант, Штаты могут выделить Киеву штурмовики А-10. Кроме того, есть риск того, что США направят для участия в боях группу лётчиков-"добровольцев", то есть американских военных пилотов, формально ушедших в отставку", - сказал Коротченко РИА Новости.
Аналитик подчеркнул, что сегодня США следуют курсом на масштабирование военной и финансовой помощи Украине, а также снятие "любых табу" на удары по объектам в глубине РФ.
"Поддержка Украины в любых форматах, желательно за счёт средств Евросоюза, затягивание боевых действий на как минимум 2-3 года – вот нынешние приоритеты внешней политики США. Никаких мирных переговоров нам пока никто предлагать не будет", - отметил собеседник агентства.
A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.
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СШАУкраинаРоссияИгорь КоротченкоВладимир ЗеленскийF-16F-35Саммит G7
 
 
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