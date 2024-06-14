https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952821165.html

Российский рынок акций в начале торгов символически снижается

Российский рынок акций в начале торгов символически снижается - РИА Новости, 14.06.2024

Российский рынок акций в начале торгов символически снижается

Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:34

2024-06-14T11:34

2024-06-14T11:34

экономика

сша

московская биржа

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск опускается на 0,02%, до 3171,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,11% до 1131,48 пункта. Акции Московской биржи дешевеют на 5,3% после наложения на нее международных санкций и последовавшей остановки торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами.

https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html

сша

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, московская биржа