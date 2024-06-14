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Российский рынок акций в начале торгов символически снижается - РИА Новости, 14.06.2024
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11:34 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952821165.html
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается - РИА Новости, 14.06.2024
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:34
2024-06-14T11:34
экономика
сша
московская биржа
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск опускается на 0,02%, до 3171,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,11% до 1131,48 пункта. Акции Московской биржи дешевеют на 5,3% после наложения на нее международных санкций и последовавшей остановки торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами.
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экономика, сша, московская биржа
Экономика, США, Московская биржа
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается

Российский рынок акций снижается на 0,02 процента, до 1131,48 пункта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск опускается на 0,02%, до 3171,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,11% до 1131,48 пункта.
Акции Московской биржи дешевеют на 5,3% после наложения на нее международных санкций и последовавшей остановки торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Вчера, 10:03
 
ЭкономикаСШАМосковская биржа
 
 
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