https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952821165.html
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается - РИА Новости, 14.06.2024
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:34
2024-06-14T11:34
2024-06-14T11:34
экономика
сша
московская биржа
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы символически снижается - на 0,02%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск опускается на 0,02%, до 3171,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,11% до 1131,48 пункта. Акции Московской биржи дешевеют на 5,3% после наложения на нее международных санкций и последовавшей остановки торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами.
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, московская биржа
Экономика, США, Московская биржа
Российский рынок акций в начале торгов символически снижается
Российский рынок акций снижается на 0,02 процента, до 1131,48 пункта