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Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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12:07 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ege-1952831805.html
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:07
2024-06-14T12:07
общество
россия
навигатор абитуриента
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
образование
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали сообщения школьников, в которых говорится, что они получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы благодаря упоминанию или цитированию президента РФ Владимира Путина. "Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - ред.) в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что участник ЕГЭ в сочинении может привести для обоснования своего отношения пример, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. "Все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена", - отметили в Рособрнадзоре.
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общество, россия, навигатор абитуриента, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, образование
Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин, Образование
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина

Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не повышает баллы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали сообщения школьников, в которых говорится, что они получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы благодаря упоминанию или цитированию президента РФ Владимира Путина.
"Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - ред.) в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что участник ЕГЭ в сочинении может привести для обоснования своего отношения пример, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. "Все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена", - отметили в Рособрнадзоре.
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ОбществоРоссияНавигатор абитуриентаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Владимир ПутинОбразование
 
 
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