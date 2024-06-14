https://ria.ru/20240614/ege-1952831805.html
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:07
2024-06-14T12:07
2024-06-14T12:07
общество
россия
навигатор абитуриента
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
образование
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали сообщения школьников, в которых говорится, что они получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы благодаря упоминанию или цитированию президента РФ Владимира Путина. "Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - ред.) в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что участник ЕГЭ в сочинении может привести для обоснования своего отношения пример, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. "Все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена", - отметили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20240611/ege-1735146248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, навигатор абитуриента, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, образование
Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин, Образование
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не повышает баллы
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали сообщения школьников, в которых говорится, что они получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы благодаря упоминанию или цитированию президента РФ Владимира Путина.
"Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - ред.) в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что участник ЕГЭ в сочинении может привести для обоснования своего отношения пример, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. "Все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена", - отметили в Рособрнадзоре.