https://ria.ru/20240614/ege-1952831805.html

Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина

Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина

Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:07

2024-06-14T12:07

2024-06-14T12:07

общество

россия

навигатор абитуриента

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

владимир путин

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735384545_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_50dd429cec6bbd6b6d197b214d69de97.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали сообщения школьников, в которых говорится, что они получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы благодаря упоминанию или цитированию президента РФ Владимира Путина. "Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - ред.) в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что участник ЕГЭ в сочинении может привести для обоснования своего отношения пример, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. "Все источники примеров равноценны, однако их выбор отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена", - отметили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20240611/ege-1735146248.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, навигатор абитуриента, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, образование