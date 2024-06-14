https://ria.ru/20240614/dvizhenie-1953034994.html

Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал, почему уехал в Россию

Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал, почему уехал в Россию - РИА Новости, 14.06.2024

Глава движения "Русская молодежь Америки" рассказал, почему уехал в Россию

Глава движения "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что из-за действий ФБР был вынужден покинуть США – по его словам, ему грозил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:05

2024-06-14T22:05

2024-06-14T22:05

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игорь кочанов

мария бутина

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фбр

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Глава движения "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан рассказал РИА Новости, что из-за действий ФБР был вынужден покинуть США – по его словам, ему грозил уголовный срок за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента, хотя он себя им не считает. Кочан напомнил, что 4 мая в Нью-Йорке организовал акцию в память о героях Второй мировой войны. "Прямо перед нашей акцией, когда мы готовились к тому, чтобы возложить цветы к монументу воинам Второй мировой войны, подошли сотрудники спецслужб – ФБР. Начали задавать большое количество вопросов, обвиняя нас в том, что мы собираемся устраивать "политическую акцию", хотя никакой политической символики у нас не было. У нас были только портреты наших дедов, которые воевали во Второй мировой войне, их имена и цветы, которые мы собирались возлагать к памятнику", - сказал Кочан. По его словам, после многочисленных вопросов нескольким участникам этого мероприятия, в том числе и ему самому, сотрудники спецслужбы забрали у него телефон "для проведения розыскных мероприятий". "Обвинения, которые могут быть выдвинуты в отношении меня, могут грозить тюремным сроком до 30 лет лишения свободы", - указал Кочан, пояснив, что его могут обвинить в отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. Сотрудники ФБР не говорили ему, что выдвинут данные обвинения, однако в документе, который ему показали, когда конфисковали телефон, было написано, на основании каких статей они производят эти розыскные мероприятия, рассказал собеседник агентства. Кочан заявил, что, по мнению американской стороны, подразумевалось, что он должен был зарегистрироваться в качестве иностранного агента. "А мне никогда не приходило в голову, что надо регистрироваться, потому что я никогда не занимался никакой политической деятельностью и никогда не устраивал никаких мероприятий по поручению каких-либо иностранных государств, властей. Это всегда была сугубо моя личная инициатива. Для того, чтобы праздновать Масленицу или возлагать цветы к монументу воинам Второй мировой войны, не нужно иметь чье-то поручение. Достаточно просто иметь совесть и память о своей культуре, память о своей истории", - подчеркнул он. По его словам, телефон ему не вернули. "Такие примеры уже были в отношении и Марии Бутиной и Елены Брэнсон – когда выдвигались совершенно притянутые за уши обвинения", - сказал он. Как отметил Кочан, после вышеупомянутых событий он "собрал свои вещи и уехал в Россию". "Потому что очень не хотелось оказаться в тюремной камере – так же, как это было с Марией Бутиной", - пояснил активист. Глава движения заявил, что не планирует возвращаться в США, "пока не поменяется политическая обстановка в стране". Кочан утвердительно ответил на вопрос о том, вынудили ли его спецслужбы США покинуть Штаты. "Еще четыре года назад они приходили ко мне на старую работу, после чего последовало увольнение. То есть, это планомерная их работа по вытеснению активных людей, которые проводят какие-то активные мероприятия в российской диаспоре", - заключил глава движения. Движение "Русская молодежь Америки", которое возглавляет Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США. В их числе акция в память о погибших во Второй мировой войне, мероприятия по случаю русских народных праздников, празднование Нового года, "Тотальный диктант".

https://ria.ru/20240614/ugrozy-1953034530.html

https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html

https://ria.ru/20231205/fbr-1913985457.html

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сша, нью-йорк (город), игорь кочанов, мария бутина, елена брэнсон, фбр, россия