https://ria.ru/20240614/dtp-1952972268.html

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на месте ДТП

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на месте ДТП - РИА Новости, 14.06.2024

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на месте ДТП

Стихийный мемориал организовали жители Благовещенска на месте ДТП с погибшими пешеходами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:39

2024-06-14T17:39

2024-06-14T17:41

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Стихийный мемориал организовали жители Благовещенска на месте ДТП с погибшими пешеходами, передает корреспондент РИА Новости.На асфальте неравнодушные горожане оставляют цветы и мягкие игрушки, горят свечи.На месте ДТП начала уборку и проливку асфальта машина коммунальной службы города. Место происшествия до сих пор оцеплено.По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением иномарки и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240614/voditel-1952973059.html

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благовещенск

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