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После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.06.2024
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:45
2024-06-14T15:45
2024-06-14T15:51
благовещенск
дтп в благовещенске
олег имамеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев."Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", - написал Имамеев в Telegram-канале.
благовещенск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске
❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы
2024-06-14T15:45
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, дтп в благовещенске, видео, олег имамеев
Благовещенск, ДТП в Благовещенске, Олег Имамеев
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Мэр Благовещенска: после ДТП 3 взрослых и 3 детей находятся в тяжелом состоянии