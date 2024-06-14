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После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии

После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.06.2024

После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии

Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:45

2024-06-14T15:45

2024-06-14T15:51

благовещенск

дтп в благовещенске

олег имамеев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев."Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", - написал Имамеев в Telegram-канале.

благовещенск

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Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске ❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы 2024-06-14T15:45 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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