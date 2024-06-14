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После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.06.2024
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15:45 14.06.2024 (обновлено: 15:51 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/dtp-1952933293.html
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.06.2024
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:45
2024-06-14T15:51
благовещенск
дтп в благовещенске
олег имамеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев."Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", - написал Имамеев в Telegram-канале.
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Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске
❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы
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благовещенск, дтп в благовещенске, видео, олег имамеев
Благовещенск, ДТП в Благовещенске, Олег Имамеев
После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев.
2024-06-14T15:45
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После ДТП в Благовещенске шесть человек находятся в тяжелом состоянии

Мэр Благовещенска: после ДТП 3 взрослых и 3 детей находятся в тяжелом состоянии

© СК РФ Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
© СК РФ
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек, среди которых трое детей, в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после крупного ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев.
"Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них", - написал Имамеев в Telegram-канале.
 
БлаговещенскДТП в БлаговещенскеОлег Имамеев
 
 
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