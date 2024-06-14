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На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина - РИА Новости, 14.06.2024
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15:36 14.06.2024 (обновлено: 15:47 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/dtp-1952929727.html
На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина
На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина - РИА Новости, 14.06.2024
На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина
Машина загорелась в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве, движение незначительно затруднено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:36
2024-06-14T15:47
происшествия
авто
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Машина загорелась в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве, движение незначительно затруднено, передает корреспондент РИА Новости. "Машина загорелась из-за ДТП", - сказал очевидец происшествия. Машин пожарных служб и скорой помощи не наблюдается. Автомобиль горит, виден столп черного дыма. На расстоянии примерно 300 метров от возгорания ощущается сильный запах гари.По данным сервиса "Яндекс. Карты", пробки оцениваются в 6 баллов.Как сообщили РИА Новости в столичном ЦОДД, движение в районе происшествия сильно затруднено."Перекрыто четыре полосы из пяти. Движение сильно затруднено", - сообщили там.
https://ria.ru/20240611/pozhar-1952290137.html
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происшествия, авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Происшествия, Авто, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина

В Москве на Третьем транспортном кольце загорелась машина, движение затруднено

© РИА НовостиДТП на Третьем транспортном кольце в Москве
ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости
ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Машина загорелась в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве, движение незначительно затруднено, передает корреспондент РИА Новости.
"Машина загорелась из-за ДТП", - сказал очевидец происшествия.
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Машин пожарных служб и скорой помощи не наблюдается. Автомобиль горит, виден столп черного дыма. На расстоянии примерно 300 метров от возгорания ощущается сильный запах гари.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", пробки оцениваются в 6 баллов.
Как сообщили РИА Новости в столичном ЦОДД, движение в районе происшествия сильно затруднено.
"Перекрыто четыре полосы из пяти. Движение сильно затруднено", - сообщили там.
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ПроисшествияАвтоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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