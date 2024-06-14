https://ria.ru/20240614/dtp-1952929727.html

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина - РИА Новости, 14.06.2024

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина

Машина загорелась в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве, движение незначительно затруднено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:36

2024-06-14T15:36

2024-06-14T15:47

происшествия

авто

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Машина загорелась в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве, движение незначительно затруднено, передает корреспондент РИА Новости. "Машина загорелась из-за ДТП", - сказал очевидец происшествия. Машин пожарных служб и скорой помощи не наблюдается. Автомобиль горит, виден столп черного дыма. На расстоянии примерно 300 метров от возгорания ощущается сильный запах гари.По данным сервиса "Яндекс. Карты", пробки оцениваются в 6 баллов.Как сообщили РИА Новости в столичном ЦОДД, движение в районе происшествия сильно затруднено."Перекрыто четыре полосы из пяти. Движение сильно затруднено", - сообщили там.

https://ria.ru/20240611/pozhar-1952290137.html

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москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд)