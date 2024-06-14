https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html

СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске

СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 14.06.2024

СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске

Пьяный водитель автомобиля в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, несколько человек погибли на месте, сообщается в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:19

2024-06-14T15:19

2024-06-14T15:22

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

благовещенск

дтп в благовещенске

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, несколько человек погибли на месте, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительным данным минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети."Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html

благовещенск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), благовещенск, дтп в благовещенске