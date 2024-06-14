https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 14.06.2024
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
Пьяный водитель автомобиля в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, несколько человек погибли на месте, сообщается в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:19
2024-06-14T15:19
2024-06-14T15:22
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенск
дтп в благовещенске
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля в Благовещенске не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, несколько человек погибли на месте, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительным данным минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети."Вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Благовещенск, ДТП в Благовещенске
СК назвал причину смертельного ДТП в Благовещенске
СК: в Благовещенске пьяный водитель не справился с управлением и сбил пешеходов