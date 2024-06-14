https://ria.ru/20240614/dtp-1952908000.html
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год - РИА Новости, 14.06.2024
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:43
2024-06-14T14:43
2024-06-14T14:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
дтп
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, в свою очередь, снизилось на 7%, сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. "По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 21 процент, число раненых снизилось на 7 процентов. Хочу отметить, что на 24 процента выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях – это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей", — рассказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что всего с начала года зафиксировано 1 256 ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Наибольшему риску подвержены дети 11-13 лет, которые часто гуляют на улице самостоятельно без сопровождения взрослых. Не оставляйте детей без присмотра даже во дворе, напомните им правила дорожного движения: носить световозвращающие элементы, не играть у проезжей части, надевать экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате, не кататься на проезжей части, а лучше в специальных местах, всегда спешиваться на пешеходном переходе с самокатов и велосипедов", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240402/avarii-1937369365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп, происшествия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ДТП, Происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, в свою очередь, снизилось на 7%, сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
"По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 21 процент, число раненых снизилось на 7 процентов. Хочу отметить, что на 24 процента выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях – это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей", — рассказал Гержик
, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что всего с начала года зафиксировано 1 256 ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Наибольшему риску подвержены дети 11-13 лет, которые часто гуляют на улице самостоятельно без сопровождения взрослых. Не оставляйте детей без присмотра даже во дворе, напомните им правила дорожного движения: носить световозвращающие элементы, не играть у проезжей части, надевать экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате, не кататься на проезжей части, а лучше в специальных местах, всегда спешиваться на пешеходном переходе с самокатов и велосипедов", — сообщили в пресс-службе.