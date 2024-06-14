Рейтинг@Mail.ru
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/dtp-1952908000.html
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год - РИА Новости, 14.06.2024
Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:43
2024-06-14T14:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
дтп
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794206440_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_dba68e313ddb0216f7aabcc80cd30c23.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, в свою очередь, снизилось на 7%, сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. "По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 21 процент, число раненых снизилось на 7 процентов. Хочу отметить, что на 24 процента выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях – это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей", — рассказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что всего с начала года зафиксировано 1 256 ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Наибольшему риску подвержены дети 11-13 лет, которые часто гуляют на улице самостоятельно без сопровождения взрослых. Не оставляйте детей без присмотра даже во дворе, напомните им правила дорожного движения: носить световозвращающие элементы, не играть у проезжей части, надевать экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате, не кататься на проезжей части, а лучше в специальных местах, всегда спешиваться на пешеходном переходе с самокатов и велосипедов", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240402/avarii-1937369365.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794206440_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_7b90b4ae4b6f67837a3ac78f8b607445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп, происшествия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ДТП, Происшествия

Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкРазвязка пересечения Можайского шоссе и МКАД
Развязка пересечения Можайского шоссе и МКАД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, в свою очередь, снизилось на 7%, сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
"По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 21 процент, число раненых снизилось на 7 процентов. Хочу отметить, что на 24 процента выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях – это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей", — рассказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что всего с начала года зафиксировано 1 256 ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Наибольшему риску подвержены дети 11-13 лет, которые часто гуляют на улице самостоятельно без сопровождения взрослых. Не оставляйте детей без присмотра даже во дворе, напомните им правила дорожного движения: носить световозвращающие элементы, не играть у проезжей части, надевать экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате, не кататься на проезжей части, а лучше в специальных местах, всегда спешиваться на пешеходном переходе с самокатов и велосипедов", — сообщили в пресс-службе.
Автострада в Московской области
Количество аварий на дорогах в Подмосковье снизилось почти на 60 процентов
2 апреля, 15:47
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикДТППроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала