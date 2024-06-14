https://ria.ru/20240614/dtp-1952908000.html

Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год

Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год - РИА Новости, 14.06.2024

Минтранс Подмосковья: число погибших в ДТП снизилось на 21% за год

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:43

2024-06-14T14:43

2024-06-14T14:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

дтп

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Подмосковья снизилось на 21% по сравнению с показателями прошлого года, число раненых, в свою очередь, снизилось на 7%, сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. "По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 21 процент, число раненых снизилось на 7 процентов. Хочу отметить, что на 24 процента выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях – это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей", — рассказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что всего с начала года зафиксировано 1 256 ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Наибольшему риску подвержены дети 11-13 лет, которые часто гуляют на улице самостоятельно без сопровождения взрослых. Не оставляйте детей без присмотра даже во дворе, напомните им правила дорожного движения: носить световозвращающие элементы, не играть у проезжей части, надевать экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате, не кататься на проезжей части, а лучше в специальных местах, всегда спешиваться на пешеходном переходе с самокатов и велосипедов", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240402/avarii-1937369365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп, происшествия