https://ria.ru/20240614/donory-1952840732.html

Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции

Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции - РИА Новости, 14.06.2024

Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции

Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:28

2024-06-14T12:28

2024-06-14T12:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

всемирный день донора крови

донорство

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Благодаря неравнодушным людям регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в ходе таких мероприятий более 8,2 тысячи человек стали донорами. Кровь и ее компоненты нужны людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, всемирный день донора крови, донорство