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Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции - РИА Новости, 14.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:28 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/donory-1952840732.html
Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции
Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции - РИА Новости, 14.06.2024
Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции
Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:28
2024-06-14T12:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
всемирный день донора крови
донорство
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Благодаря неравнодушным людям регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в ходе таких мероприятий более 8,2 тысячи человек стали донорами. Кровь и ее компоненты нужны людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, всемирный день донора крови, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Всемирный день донора крови, Донорство

Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПакеты с донорской кровью
Пакеты с донорской кровью - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Благодаря неравнодушным людям регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в ходе таких мероприятий более 8,2 тысячи человек стали донорами.
Кровь и ее компоненты нужны людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Донорская акция Река жизни пройдет в Рязани - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 15:17
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкВсемирный день донора кровиДонорство
 
 
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