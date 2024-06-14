https://ria.ru/20240614/donory-1952840732.html
Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции
Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции - РИА Новости, 14.06.2024
Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции
Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:28
2024-06-14T12:28
2024-06-14T12:28
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московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
всемирный день донора крови
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови с начала года провели 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Благодаря неравнодушным людям регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в ходе таких мероприятий более 8,2 тысячи человек стали донорами. Кровь и ее компоненты нужны людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, всемирный день донора крови, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Всемирный день донора крови, Донорство