https://ria.ru/20240614/donor-1952558003.html

Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови - РИА Новости, 14.06.2024

Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:29

2024-06-14T00:29

2024-06-14T00:29

справки

россия

воз

сша

великобритания

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

донорство

всемирный день донора крови

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Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Первый Всемирный день донора крови был проведен в 2004 году. Его успех способствовал принятию в 2005 году на 58-й сессии Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, согласно которой этот день стал отмечаться ежегодно.Всемирный день донора крови призван повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.Безопасная кровь, ее продукты и услуги по их переливанию – важная составляющая медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни миллионов людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов. Кровь и ее продукты необходимы для лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились кровотечением; детей с тяжелой формой анемии на фоне малярии или недоедания; пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, наследственными аномалиями гемоглобина и иммунодефицитными состояниями; жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий; пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах. Во многих странах службы крови сталкиваются с проблемой обеспечения достаточного количества крови, а также обеспечения ее качества и безопасности. Отсутствие доступа к безопасной крови и ее продуктам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, сказывается на всех пациентах, в том числе на тех, кто нуждается в регулярном переливании крови.Девиз кампании Всемирного дня донора крови 2024 года: "20 лет благотворительности: спасибо донорам крови!" 20-я годовщина Всемирного дня донора крови – это возможность поблагодарить доноров крови по всему миру за их спасительные донации в течение многих лет и отдать должное их огромному влиянию, оказанному на пациентов и доноров. Также это хороший повод для решения остающихся проблем и ускорения прогресса на пути к будущему, в котором безопасное переливание крови станет общедоступным. Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови. Из них 40% приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.ВОЗ рекомендует проверять всех доноров на наличие инфекций перед сдачей крови. Скрининг на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис обязателен. 128 стран имеют национальные руководства по надлежащему клиническому использованию крови.Существуют три типа доноров крови: добровольные, сдающие кровь безвозмездно, семейные/заместительные и платные.В настоящее время донорство является безвозмездным в 62 странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы вручают им сувениры и легкие закуски. В России с 2008 года министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) реализуется масштабная Программа развития службы крови. За время ее реализации удалось достичь полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови, работы более 300 учреждений службы крови, ее информатизации, оснащения, создания базы данных и пр. 20 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одно из главных нововведений закона – создание и ведение единой базы данных крови и сдающих ее людей. Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Главный акцент в законе – безвозмездная сдача крови. Чтобы стать почетным донором России, в частности, нужно сдать цельную кровь 40 и более раз, а плазму 60 и более раз. Для почетных доноров предусмотрен ряд льгот, в том числе ежегодная выплата. Ее сумма в 2024 году составляет 17 тысяч 324 рубля 11 копеек. По данным на апрель 2024 года, звание почетного донора России и почетного донора СССР носят 607 тысяч 100 человек. Согласно отчету ФМБФ за 2023 год, общее число доноров в РФ увеличилось до 1 427 098 человек (на 1,4% больше чем в 2022 году), число донаций – до трех миллионов 170 тысяч.Объем заготовленной цельной крови в стране увеличился на 212 тысяч литров (9,6 %) в сравнении с уровнем 2022 года. По статистике, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа. При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно. Один донор может спасти двух-трех человек. Быть донором крови может только здоровый человек. Постоянными противопоказаниями являются инфекционные (гепатит, желтуха и пр.) и онкологические заболевания, болезни центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также вес меньше 50 килограмм. Если человек недавно болел, был у стоматолога или делал татуировку, перед сдачей крови ему следует две недели переждать.При этом больницам требуются все группы крови. В России в пропаганде донорства помогают современные информационные ресурсы. Работает горячая линия службы крови, сайт, мобильное приложение, а также информирование в соцсетях. Специально для них создан стикерпак "Я-донор", главный герой которого – мешочек крови по имени Эрик. Большую работу проводят молодежные донорские организации и инициативные группы России. Регулярно проходят форумы, выставки, дискуссии, региональные Недели донорства крови и пр. В России Национальный день донора крови отмечается 20 апреля. В этот день 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа. Это стало началом развития донорства крови в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, воз, сша, великобритания, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), донорство, всемирный день донора крови