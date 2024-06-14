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Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях - РИА Новости, 14.06.2024
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02:17 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях - РИА Новости, 14.06.2024
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях
Покупка долларов и евро после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД по-прежнему будет возможна, однако кто и как станет формировать курс, можно лишь... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T02:17
2024-06-14T02:17
экономика
сша
николай кузнецов
московская биржа
государственный университет управления
санкции в отношении россии
доллар
евро
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Покупка долларов и евро после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД по-прежнему будет возможна, однако кто и как станет формировать курс, можно лишь догадываться, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Он напомнил, что в четверг формирующих курс биржевых торгов долларом и евро не было, но приобрести валюту было возможно. В перспективе валютные курсы будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов."То есть, по сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам", - поясняет Кузнецов. При этом Банк России вынужден будет держать руку на пульсе и своевременно контролировать курсы, чтобы не допустить необоснованных скачков. Фактически курсообразование перейдет на ручное управление.Однако кидаться в обменники и в панике скупать доллары по 120 и даже 200 рублей не стоит. Для финансовых операций важен трезвый расчет, а такой расчет пока невозможен из-за отсутствия вводных. Поэтому следует внимательно понаблюдать за ситуацией, и лишь затем принимать решение, советует Кузнецов.
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экономика, сша, николай кузнецов, московская биржа, государственный университет управления, санкции в отношении россии, доллар, евро, валюта
Экономика, США, Николай Кузнецов, Московская биржа, Государственный университет управления, Санкции в отношении России, Доллар, евро, Валюта
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях

Доцент Кузнецов: определение курса доллара отдали на откуп банкам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Покупка долларов и евро после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД по-прежнему будет возможна, однако кто и как станет формировать курс, можно лишь догадываться, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Он напомнил, что в четверг формирующих курс биржевых торгов долларом и евро не было, но приобрести валюту было возможно. В перспективе валютные курсы будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.
"То есть, по сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам", - поясняет Кузнецов. При этом Банк России вынужден будет держать руку на пульсе и своевременно контролировать курсы, чтобы не допустить необоснованных скачков. Фактически курсообразование перейдет на ручное управление.
Однако кидаться в обменники и в панике скупать доллары по 120 и даже 200 рублей не стоит. Для финансовых операций важен трезвый расчет, а такой расчет пока невозможен из-за отсутствия вводных. Поэтому следует внимательно понаблюдать за ситуацией, и лишь затем принимать решение, советует Кузнецов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
Вчера, 21:41
 
ЭкономикаСШАНиколай КузнецовМосковская биржаГосударственный университет управленияСанкции в отношении РоссииДолларевроВалюта
 
 
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