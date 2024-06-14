https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html

Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях

Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях - РИА Новости, 14.06.2024

Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях

Покупка долларов и евро после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД по-прежнему будет возможна, однако кто и как станет формировать курс, можно лишь... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T02:17

2024-06-14T02:17

2024-06-14T02:17

экономика

сша

николай кузнецов

московская биржа

государственный университет управления

санкции в отношении россии

доллар

евро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_0:214:2891:1840_1920x0_80_0_0_471a0db0afcffd7bbe4289116fc569c8.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Покупка долларов и евро после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД по-прежнему будет возможна, однако кто и как станет формировать курс, можно лишь догадываться, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Он напомнил, что в четверг формирующих курс биржевых торгов долларом и евро не было, но приобрести валюту было возможно. В перспективе валютные курсы будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов."То есть, по сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам", - поясняет Кузнецов. При этом Банк России вынужден будет держать руку на пульсе и своевременно контролировать курсы, чтобы не допустить необоснованных скачков. Фактически курсообразование перейдет на ручное управление.Однако кидаться в обменники и в панике скупать доллары по 120 и даже 200 рублей не стоит. Для финансовых операций важен трезвый расчет, а такой расчет пока невозможен из-за отсутствия вводных. Поэтому следует внимательно понаблюдать за ситуацией, и лишь затем принимать решение, советует Кузнецов.

https://ria.ru/20240613/torgi-1952726191.html

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, николай кузнецов, московская биржа, государственный университет управления, санкции в отношении россии, доллар, евро, валюта