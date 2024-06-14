https://ria.ru/20240614/dodon-1952938141.html

Додон хочет ввести в Молдавии уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*

Додон хочет ввести в Молдавии уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 14.06.2024

Додон хочет ввести в Молдавии уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*

Экс-президент, лидер Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет добиться введения в республике уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ* среди детей. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:00

2024-06-14T16:00

2024-06-14T16:00

молдавия

россия

кишинев

игорь додон

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Экс-президент, лидер Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет добиться введения в республике уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ* среди детей. "Молдавия - страна с традиционными ценностями и с традиционными семьями, и мы должны это защищать. Мы категорически против продвижения и внедрения в наше общество ценностей сексуальных меньшинств. И мы добьёмся включения в закон уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ* среди детей, в школах", - написал Додон в Telegram-канале. Он отметил, что 16 июня в Кишиневе запланирован марш представителей ЛГБТ*-сообщества, в котором традиционно принимают участие и представители западных посольств, аккредитованных в Молдавии. В ответ на это Соцпартия намерена 15 июня провести марш семьи в защиту традиционных ценностей. Митрополия Молдавии в 2023 году обратила внимание на решение ЕСПЧ, которое гласит, что государства, подписавшие Европейскую конвенцию, "несут позитивное обязательство обеспечить без дискриминации юридическое признание ЛГБТ*-пар, независимо от мнения части общества". Митрополит Владимир выступил с обращением к властям, в котором призвал не поддаваться на давление гомосексуального меньшинства и не признавать в стране однополые браки, поскольку это противоречит нравственным ценностям молдавского народа. Согласно опросам, около 85% населения против признания в стране однополых браков.* Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240521/festival-1947540593.html

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929601318.html

молдавия

россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, кишинев, игорь додон, европейский суд по правам человека (еспч)