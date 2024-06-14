Додон хочет ввести в Молдавии уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*
Додон хочет добиться уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ среди детей
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Экс-президент, лидер Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет добиться введения в республике уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ* среди детей.
"Молдавия - страна с традиционными ценностями и с традиционными семьями, и мы должны это защищать. Мы категорически против продвижения и внедрения в наше общество ценностей сексуальных меньшинств. И мы добьёмся включения в закон уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ* среди детей, в школах", - написал Додон в Telegram-канале.
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Он отметил, что 16 июня в Кишиневе запланирован марш представителей ЛГБТ*-сообщества, в котором традиционно принимают участие и представители западных посольств, аккредитованных в Молдавии. В ответ на это Соцпартия намерена 15 июня провести марш семьи в защиту традиционных ценностей.
Митрополия Молдавии в 2023 году обратила внимание на решение ЕСПЧ, которое гласит, что государства, подписавшие Европейскую конвенцию, "несут позитивное обязательство обеспечить без дискриминации юридическое признание ЛГБТ*-пар, независимо от мнения части общества". Митрополит Владимир выступил с обращением к властям, в котором призвал не поддаваться на давление гомосексуального меньшинства и не признавать в стране однополые браки, поскольку это противоречит нравственным ценностям молдавского народа. Согласно опросам, около 85% населения против признания в стране однополых браков.
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