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Додон сообщил об угрозах, чтобы он не баллотировался в президенты - РИА Новости, 14.06.2024
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11:54 14.06.2024 (обновлено: 11:59 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/dodon-1952828322.html
Додон сообщил об угрозах, чтобы он не баллотировался в президенты
Додон сообщил об угрозах, чтобы он не баллотировался в президенты - РИА Новости, 14.06.2024
Додон сообщил об угрозах, чтобы он не баллотировался в президенты
Лидер партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что ему "угрожают компроматами", чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на пост президента... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:54
2024-06-14T11:59
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Лидер партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что ему "угрожают компроматами", чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на пост президента Молдавии. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "За последние 5 лет беглые олигархи пытались уничтожить Партию социалистов, скупить наших партийцев, пытались помешать мне вернуться на должность председателя партии, а сегодня уже угрожают компроматами, если я решусь выдвигаться на должность президента", - написал Додон. Он заявил, что его партия оказалась между молотом и наковальней, испытывая давление как со стороны президента Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), так и со стороны олигархов - в частности, Владимира Плахотнюка - действующих в интересах властей. "Они работают единым фронтом против нас. Но мы выстояли, и выстоим и дальше", - подчеркнул Додон. В июне 2019 года Партия социалистов под руководством Додона объединилась с ПДС Санду, чтобы создать парламентское большинство и отправить в отставку незаконное правительство Демпартии. В результате этих действий Плахотнюк лишился мандата депутата, отказался от руководством Демпартии и вынужден был покинуть страну. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плохотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
https://ria.ru/20240609/dodon-1951705787.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон сообщил об угрозах, чтобы он не баллотировался в президенты

Додон сообщил, что ему угрожают компроматом, чтобы он не выдвигался в президенты

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Лидер партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что ему "угрожают компроматами", чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на пост президента Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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"За последние 5 лет беглые олигархи пытались уничтожить Партию социалистов, скупить наших партийцев, пытались помешать мне вернуться на должность председателя партии, а сегодня уже угрожают компроматами, если я решусь выдвигаться на должность президента", - написал Додон.
Он заявил, что его партия оказалась между молотом и наковальней, испытывая давление как со стороны президента Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), так и со стороны олигархов - в частности, Владимира Плахотнюка - действующих в интересах властей. "Они работают единым фронтом против нас. Но мы выстояли, и выстоим и дальше", - подчеркнул Додон.
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В июне 2019 года Партия социалистов под руководством Додона объединилась с ПДС Санду, чтобы создать парламентское большинство и отправить в отставку незаконное правительство Демпартии. В результате этих действий Плахотнюк лишился мандата депутата, отказался от руководством Демпартии и вынужден был покинуть страну.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плохотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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