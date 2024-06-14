https://ria.ru/20240614/diversiya-1952770851.html

ФСБ задержала в Ижевске диверсанта

ФСБ задержала в Ижевске диверсанта - РИА Новости, 14.06.2024

ФСБ задержала в Ижевске диверсанта

В Ижевске задержали местного жителя, который собирался устроить диверсию по поручению украинских террористов, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:00

2024-06-14T09:00

2024-06-14T09:13

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

УФА, 14 июн — РИА Новости. В Ижевске задержали местного жителя, который собирался устроить диверсию по поручению украинских террористов, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии."Подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры", — говорится в пресс-релизе.Речь идет об одном из украинских военизированных объединений, которое Верховный суд признал террористической организацией.Сотрудники ФСБ задержали мужчину, когда он закладывал в тайник емкости с зажигательной смесью.Уголовные дела возбудили по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена", фигуранта арестовали.

https://ria.ru/20240606/diversant-1951084125.html

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)