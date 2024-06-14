https://ria.ru/20240614/diversiya-1952770851.html
ФСБ задержала в Ижевске диверсанта
ФСБ задержала в Ижевске диверсанта - РИА Новости, 14.06.2024
ФСБ задержала в Ижевске диверсанта
В Ижевске задержали местного жителя, который собирался устроить диверсию по поручению украинских террористов, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:00
2024-06-14T09:00
2024-06-14T09:13
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
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УФА, 14 июн — РИА Новости. В Ижевске задержали местного жителя, который собирался устроить диверсию по поручению украинских террористов, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии."Подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры", — говорится в пресс-релизе.Речь идет об одном из украинских военизированных объединений, которое Верховный суд признал террористической организацией.Сотрудники ФСБ задержали мужчину, когда он закладывал в тайник емкости с зажигательной смесью.Уголовные дела возбудили по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена", фигуранта арестовали.
https://ria.ru/20240606/diversant-1951084125.html
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала в Ижевске диверсанта
ФСБ задержала в Ижевске диверсанта при попытке поджечь объект инфраструктуры
УФА, 14 июн — РИА Новости. В Ижевске задержали местного жителя, который собирался устроить диверсию по поручению украинских террористов, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии.
"Подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры", — говорится в пресс-релизе.
Речь идет об одном из украинских военизированных объединений, которое Верховный суд признал террористической организацией.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, когда он закладывал в тайник емкости с зажигательной смесью.
Уголовные дела возбудили по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена", фигуранта арестовали.