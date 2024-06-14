https://ria.ru/20240614/deti-voditeli-1952015477.html
Госавтоинспекция призывает уделить внимание безопасности детей-водителей
Госавтоинспекция призывает уделить внимание безопасности детей-водителей - РИА Новости, 14.06.2024
Госавтоинспекция призывает уделить внимание безопасности детей-водителей
Госавтоинспекция МВД России призывает родителей школьников разъяснить правила дорожного движения детям, уделив отдельное внимание поездкам на мопедах,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:00
2024-06-14T08:00
2024-06-14T08:00
россия
день защиты детей
день россии
гаи
гибдд мвд рф
дети
нацпроект "безопасные качественные дороги"
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952013921_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_371b4e92fe3730babb4c3b87cf1365a7.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призывает родителей школьников разъяснить правила дорожного движения детям, уделив отдельное внимание поездкам на мопедах, велосипедах и самокатах, сообщили в ведомстве."В соответствии с Правилами дорожного движения, мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста. Они должны пройти обучение в автошколе, сдать экзамены в Госавтоинспекции и получить водительское удостоверение категории "М". Но, как показывает практика, взрослые пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку для ребенка, не осознавая, что последствия такого подарка могут быть печальными", — отметил начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.При соблюдении всех правил и в случае покупки скутера или мопеда подростку крайне важно напомнить о необходимости использования мотошлема и защитной экипировки, а также разъяснить, что любое передвижение на транспортном средстве возможно с включенным светом фар, независимо от времени суток. Движение скутеров при этом разрешено в один ряд по правому краю проезжей части.В Госавтоинспекции отметили, что движение по полосе для велосипедистов и по обочине допустимо в том случае, если не создает помех другим участникам дорожного движения. Запрещается превышать предельно допустимую скорость, поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, транспортное средство при этом задерживается и помещается на специализированную стоянку. За подростков до 16 лет, которые управляли транспортными средствами, отвечают родители или опекуны.Условием для снижения количества ДТП с участием детей-водителей, отмечают в Госавтоинспекции, является формирование дорожной культуры, ведение диалога с участниками дорожного движения, поддержка широкой общественности в предупреждении подобных правонарушений.В ведомстве также добавили, что высокую эффективность имеет ряд мер профилактического характера. Так, с подростками и их родителями проводят не только беседы, цель которых снижение детского травматизма, но и практические занятия. Темы выбирают, исходя из статистики аварийности. Например, с учетом того, что тяжесть последствий выше при отсутствии специальной экипировки, сотрудники Госавтоинспекции рассказывают о необходимости обязательного использования шлемов при управлении скутером или мопедом.Госавтоинспекция призывает взрослых максимально сосредоточиться на детской дорожной безопасности в период летних школьных каникул. Не оставлять в доступных для детей местах ключи от автомобилей или мототранспорта, допуская тем самым возможность факта опасной поездки. Родители должны исключить даже минимальный риск трагедии.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://realty.ria.ru/20240603/ploschadki-1949649246.html
https://ria.ru/20240530/gosavtoinspektsiya-1947694864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952013921_12:0:1268:942_1920x0_80_0_0_0ad977ed919b16d32af92cbe023fe8cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день защиты детей, день россии, гаи, гибдд мвд рф, дети, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты
Россия, День защиты детей, День России, ГАИ, ГИБДД МВД РФ, Дети, Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Нацпроекты
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призывает родителей школьников разъяснить правила дорожного движения детям, уделив отдельное внимание поездкам на мопедах, велосипедах и самокатах, сообщили в ведомстве.
"В соответствии с Правилами дорожного движения, мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста. Они должны пройти обучение в автошколе, сдать экзамены в Госавтоинспекции и получить водительское удостоверение категории "М". Но, как показывает практика, взрослые пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку для ребенка, не осознавая, что последствия такого подарка могут быть печальными", — отметил начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
При соблюдении всех правил и в случае покупки скутера или мопеда подростку крайне важно напомнить о необходимости использования мотошлема и защитной экипировки, а также разъяснить, что любое передвижение на транспортном средстве возможно с включенным светом фар, независимо от времени суток. Движение скутеров при этом разрешено в один ряд по правому краю проезжей части.
В Госавтоинспекции отметили, что движение по полосе для велосипедистов и по обочине допустимо в том случае, если не создает помех другим участникам дорожного движения. Запрещается превышать предельно допустимую скорость, поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, транспортное средство при этом задерживается и помещается на специализированную стоянку. За подростков до 16 лет, которые управляли транспортными средствами, отвечают родители или опекуны.
Условием для снижения количества ДТП
с участием детей-водителей, отмечают в Госавтоинспекции, является формирование дорожной культуры, ведение диалога с участниками дорожного движения, поддержка широкой общественности в предупреждении подобных правонарушений.
В ведомстве также добавили, что высокую эффективность имеет ряд мер профилактического характера. Так, с подростками и их родителями проводят не только беседы, цель которых снижение детского травматизма, но и практические занятия. Темы выбирают, исходя из статистики аварийности. Например, с учетом того, что тяжесть последствий выше при отсутствии специальной экипировки, сотрудники Госавтоинспекции рассказывают о необходимости обязательного использования шлемов при управлении скутером или мопедом.
Госавтоинспекция призывает взрослых максимально сосредоточиться на детской дорожной безопасности в период летних школьных каникул. Не оставлять в доступных для детей местах ключи от автомобилей или мототранспорта, допуская тем самым возможность факта опасной поездки. Родители должны исключить даже минимальный риск трагедии.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".