https://ria.ru/20240614/deti-voditeli-1952015477.html

Госавтоинспекция призывает уделить внимание безопасности детей-водителей

Госавтоинспекция призывает уделить внимание безопасности детей-водителей - РИА Новости, 14.06.2024

Госавтоинспекция призывает уделить внимание безопасности детей-водителей

Госавтоинспекция МВД России призывает родителей школьников разъяснить правила дорожного движения детям, уделив отдельное внимание поездкам на мопедах,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:00

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нацпроекты

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призывает родителей школьников разъяснить правила дорожного движения детям, уделив отдельное внимание поездкам на мопедах, велосипедах и самокатах, сообщили в ведомстве."В соответствии с Правилами дорожного движения, мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста. Они должны пройти обучение в автошколе, сдать экзамены в Госавтоинспекции и получить водительское удостоверение категории "М". Но, как показывает практика, взрослые пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку для ребенка, не осознавая, что последствия такого подарка могут быть печальными", — отметил начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.При соблюдении всех правил и в случае покупки скутера или мопеда подростку крайне важно напомнить о необходимости использования мотошлема и защитной экипировки, а также разъяснить, что любое передвижение на транспортном средстве возможно с включенным светом фар, независимо от времени суток. Движение скутеров при этом разрешено в один ряд по правому краю проезжей части.В Госавтоинспекции отметили, что движение по полосе для велосипедистов и по обочине допустимо в том случае, если не создает помех другим участникам дорожного движения. Запрещается превышать предельно допустимую скорость, поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, транспортное средство при этом задерживается и помещается на специализированную стоянку. За подростков до 16 лет, которые управляли транспортными средствами, отвечают родители или опекуны.Условием для снижения количества ДТП с участием детей-водителей, отмечают в Госавтоинспекции, является формирование дорожной культуры, ведение диалога с участниками дорожного движения, поддержка широкой общественности в предупреждении подобных правонарушений.В ведомстве также добавили, что высокую эффективность имеет ряд мер профилактического характера. Так, с подростками и их родителями проводят не только беседы, цель которых снижение детского травматизма, но и практические занятия. Темы выбирают, исходя из статистики аварийности. Например, с учетом того, что тяжесть последствий выше при отсутствии специальной экипировки, сотрудники Госавтоинспекции рассказывают о необходимости обязательного использования шлемов при управлении скутером или мопедом.Госавтоинспекция призывает взрослых максимально сосредоточиться на детской дорожной безопасности в период летних школьных каникул. Не оставлять в доступных для детей местах ключи от автомобилей или мототранспорта, допуская тем самым возможность факта опасной поездки. Родители должны исключить даже минимальный риск трагедии.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://realty.ria.ru/20240603/ploschadki-1949649246.html

https://ria.ru/20240530/gosavtoinspektsiya-1947694864.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, день защиты детей, день россии, гаи, гибдд мвд рф, дети, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты