https://ria.ru/20240614/deputat-1952962005.html

Польский депутат отказался признаться, зачем ходил ночью по крыше отеля

Польский депутат отказался признаться, зачем ходил ночью по крыше отеля - РИА Новости, 14.06.2024

Польский депутат отказался признаться, зачем ходил ночью по крыше отеля

Депутат сейма Польши от оппозиционной партии "Права и справедливость" ходил ночью по крыше отеля, но не признается зачем, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:01

2024-06-14T17:01

2024-06-14T17:03

в мире

польша

право и справедливость

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ВАРШАВА, 14 июн - РИА Новости. Депутат сейма Польши от оппозиционной партии "Права и справедливость" ходил ночью по крыше отеля, но не признается зачем, сообщает радиостанция RMF FM. "Дариуш Матецкий ночью поднялся на крышу отеля сейма. Однако он не воспользовался смотровой площадкой Дворца культуры и науки", - говорится в сообщении. Сам депутат признался, что был на крыше отеля и заявил, что хотел просто сделать фотографию. "Мне звонят журналисты. Да, я был на крыше отеля сейма, чтобы сделать селфи", - написал он на платформе Х. Позже журналистам он заявил, что с крыши отеля сейма "лучше видны нарушения верховенства права". При этом Матецкий утверждает, что был трезв. В свою очередь спикер сейма Шимон Холовня заявил, что ждет отчета о произошедшем от охраны парламента.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915543854.html

https://ria.ru/20240613/zelenskiy-1952638843.html

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в мире, польша, право и справедливость