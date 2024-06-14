https://ria.ru/20240614/delo-1953037963.html

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой пострадали три... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:31

2024-06-14T22:31

2024-06-14T22:31

происшествия

россия

сабетта

ютэйр

следственный комитет россии (ск рф)

ан-26

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой пострадали три человека, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – говорится в сообщении. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что днем в пятницу Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта – Утренний, на удалении двух километров от аэродрома "Утренний" произвел жесткую посадку, есть пострадавшие. Позже в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" РИА Новости уточнили, что при посадке самолета пострадали пассажир и два члена экипажа, им была оказана медицинская помощь. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа, они эвакуированы в здание аэровокзала. По данным перевозчика, ЧП произошло при резко ухудшившихся метеоусловиях – тумане и сильном ветре. Также прокуратура опубликовала фото с места происшествия, судя по кадрам, носовая часть самолета сильно повреждена, сам борт буквально утонул в сугробе.

https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html

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сабетта

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сабетта, ютэйр, следственный комитет россии (ск рф), ан-26