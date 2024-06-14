https://ria.ru/20240614/delo-1953037963.html
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале - РИА Новости, 14.06.2024
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале
Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой пострадали три... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:31
2024-06-14T22:31
2024-06-14T22:31
происшествия
россия
сабетта
ютэйр
следственный комитет россии (ск рф)
ан-26
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой пострадали три человека, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – говорится в сообщении. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что днем в пятницу Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта – Утренний, на удалении двух километров от аэродрома "Утренний" произвел жесткую посадку, есть пострадавшие. Позже в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" РИА Новости уточнили, что при посадке самолета пострадали пассажир и два члена экипажа, им была оказана медицинская помощь. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа, они эвакуированы в здание аэровокзала. По данным перевозчика, ЧП произошло при резко ухудшившихся метеоусловиях – тумане и сильном ветре. Также прокуратура опубликовала фото с места происшествия, судя по кадрам, носовая часть самолета сильно повреждена, сам борт буквально утонул в сугробе.
https://ria.ru/20231222/samolet-1917458981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сабетта, ютэйр, следственный комитет россии (ск рф), ан-26
Происшествия, Россия, Сабетта, ЮТэйр, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-26
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 на Ямале
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-26 компании "ЮТэйр" на Ямале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой пострадали три человека, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – говорится в сообщении.
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что днем в пятницу Ан-26, выполнявший чартерный рейс по маршруту Сабетта
– Утренний, на удалении двух километров от аэродрома "Утренний" произвел жесткую посадку, есть пострадавшие.
Позже в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" РИА Новости уточнили, что при посадке самолета пострадали пассажир и два члена экипажа, им была оказана медицинская помощь. На борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа, они эвакуированы в здание аэровокзала. По данным перевозчика, ЧП произошло при резко ухудшившихся метеоусловиях – тумане и сильном ветре.
Также прокуратура опубликовала фото с места происшествия, судя по кадрам, носовая часть самолета сильно повреждена, сам борт буквально утонул в сугробе.