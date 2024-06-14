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СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России - РИА Новости, 14.06.2024
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03:44 14.06.2024 (обновлено: 15:01 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/cola-1952754902.html
СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России
СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России
Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:44
2024-06-14T15:01
экономика
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
the coca-cola company
starbucks corporation
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывел с российского рынка, пишут "Ведомости" со ссылкой на базу ведомства.Как отмечает издание, товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022-го Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В июне того же года стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.В конце мая, как следует из базы Роспатента, компания Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Позднее новыми владельцами бизнеса стали российские предприниматели, в том же 2022-м они запустили на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
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экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), the coca-cola company, starbucks corporation
Экономика, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), The Coca-Cola Company, Starbucks Corporation
СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России

"Ведомости": ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкCoca-Cola
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Coca-Cola. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывел с российского рынка, пишут "Ведомости" со ссылкой на базу ведомства.
Как отмечает издание, товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022-го Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В июне того же года стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.
В конце мая, как следует из базы Роспатента, компания Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Позднее новыми владельцами бизнеса стали российские предприниматели, в том же 2022-м они запустили на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)The Coca-Cola CompanyStarbucks Corporation
 
 
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