https://ria.ru/20240614/buk-1952756305.html

На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ

На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ

Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T05:03

2024-06-14T05:03

2024-06-14T05:22

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории контролируемой ВСУ", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении.

https://ria.ru/20240501/perekhvat-1943236804.html

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