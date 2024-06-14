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На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ
На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ
Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:03
2024-06-14T05:03
2024-06-14T05:22
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории контролируемой ВСУ", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение об уничтожении целей. Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ
"Бук" группировки "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении