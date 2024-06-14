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Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
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11:08 14.06.2024 (обновлено: 11:15 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bloomberg-1952809348.html
Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ
Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ
Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии пообещают расширить санкции, чтобы они затронули компании и банки, в том числе в КНР, которые якобы помогают обходить... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:08
2024-06-14T11:15
экономика
цены на нефть
китай
россия
италия
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии пообещают расширить санкции, чтобы они затронули компании и банки, в том числе в КНР, которые якобы помогают обходить наложенные на РФ ограничения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление. "G7 расширит обхват санкций, чтобы они затронули компании и банки, включая китайские, которые помогают... России обходить санкции на товары и технологии, которые применяются при создании оружия", - говорится в сообщении агентства. Лидеры стран "семерки" также хотят указать на то, что торговая политика Пекина приведет к "перекосам на рынках и опасному перепроизводству". При этом они не намерены разрывать экономические связи с Китаем и не пытаются помешать его экономическому развитию, подчеркивает Bloomberg. Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html
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экономика, цены на нефть, китай, россия, италия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Италия, G7, Санкции в отношении России
Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ

Bloomberg: G7 пообещает расширить санкции против "помогающих" РФ компаний

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран-участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран-участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран-участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии пообещают расширить санкции, чтобы они затронули компании и банки, в том числе в КНР, которые якобы помогают обходить наложенные на РФ ограничения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление.
"G7 расширит обхват санкций, чтобы они затронули компании и банки, включая китайские, которые помогают... России обходить санкции на товары и технологии, которые применяются при создании оружия", - говорится в сообщении агентства.
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11:05
Лидеры стран "семерки" также хотят указать на то, что торговая политика Пекина приведет к "перекосам на рынках и опасному перепроизводству". При этом они не намерены разрывать экономические связи с Китаем и не пытаются помешать его экономическому развитию, подчеркивает Bloomberg.
Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
11 июня, 13:10
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияИталияG7Санкции в отношении России
 
 
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