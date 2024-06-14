https://ria.ru/20240614/bloomberg-1952809348.html

Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ

Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

Лидеры G7 пообещают расширить санкции против России, пишут СМИ

Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии пообещают расширить санкции, чтобы они затронули компании и банки, в том числе в КНР, которые якобы помогают обходить... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:08

2024-06-14T11:08

2024-06-14T11:15

экономика

цены на нефть

китай

россия

италия

g7

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943614704_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5c973637fbc3374417bcb2d8f497aa9a.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии пообещают расширить санкции, чтобы они затронули компании и банки, в том числе в КНР, которые якобы помогают обходить наложенные на РФ ограничения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление. "G7 расширит обхват санкций, чтобы они затронули компании и банки, включая китайские, которые помогают... России обходить санкции на товары и технологии, которые применяются при создании оружия", - говорится в сообщении агентства. Лидеры стран "семерки" также хотят указать на то, что торговая политика Пекина приведет к "перекосам на рынках и опасному перепроизводству". При этом они не намерены разрывать экономические связи с Китаем и не пытаются помешать его экономическому развитию, подчеркивает Bloomberg. Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.

https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html

https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html

китай

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, россия, италия, g7, санкции в отношении россии